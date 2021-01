Schwabinger Chefarzt Wendtner: Corona-Lockdown eher verlängern

Der Chefarzt der München Klinik Schwabing, Clemens Wendtner, hat im BR-Fernsehen dafür plädiert, nicht zu voreilig mit den sinkenden Zahlen der Corona-Infizierten in Bayern umzugehen. Die Politik dürfe den Lockdown nicht zu schnell aufheben. Es sei wichtig, die derzeitige Welle "sehr langsam abflachen" zu lassen. Das werde eine Zeit brauchen. Wendtner vermute, dass der Lockdown eher noch verlängert werden müsse. In seinem Krankenhaus war vor genau einem Jahr der erste Corona-Fall in Deutschland behandelt worden.

Deutschland habe erste Corona-Welle "in der Summe gut genommen"

Die erste Welle habe Deutschland "in der Summe gut genommen", fügte Wendtner hinzu. Im Sommer hätten dann viele gedacht, es sei vorüber. Man habe aber schon Ende August sehen können, dass die Welle sich wieder hebe. Der Lockdown sei dann erst im Oktober gekommen und möglicherweise auch zu leicht gewesen. "Man muss wirklich am Anfang sehr aufmerksam sein", mahnte der Mediziner.

"Tag und Nacht impfen" – und dann vielleicht jedes Jahr

Bezüglich des Impfstoffs hege er aber große Hoffnungen, erklärte Wendtner. Seine Prognose sei zwar, dass man eventuell wie bei der Grippe jedes Jahr impfen müsse, dass sich das Coronavirus also endemisch festsetze. Trotzdem biete der Impfstoff die Perspektive, damit die Kontrolle über die Pandemie zu erlangen. Man müsse jetzt "Tag und Nacht impfen", forderte Wendtner.

Was die Behandlungsmethoden von Corona betrifft, sei das im vergangenen Jahr "nicht viel" gewesen, bedauerte Wendtner. Es sei "ein bisschen Remdesivir" eingesetzt worden und Cortison in der Spätphase der Krankheit. Letzteres könne die Entzündungen mildern.

Ab kommender Woche neues Medikament: mononukleare Antikörper

Erst in den vergangenen Tagen habe es Meldungen über ein neues Medikament gegeben. Das müsse aber in der Frühphase der Krankheit eingesetzt werden.

Gemeint sind die sogenannten mononuklearen Antikörper, die ab kommender Woche in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt werden sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat davon 200.000 Dosen bestellt.

Hohe Sterberate: Patientenverfügungen vieler älterer Patienten

Die nach wie vor hohen Zahlen an Corona-Todesfällen begründete Wendtner unter anderem damit, dass viele ältere Patienten gar nicht mehr auf der Intensivstation behandelt werden wollten. Sie hätten entsprechende Patientenverfügungen. Der Effekt der Impfungen mache sich derzeit noch nicht bemerkbar.

Optimistisch für Sommer: Mit Maske und Abstand in den Biergarten

Mit Blick auf den Sommer sei er allerdings etwas optimistischer als sein Kollege, der Virologe Christian Drosten. "Wir haben es selbst in der Hand", betonte Wendtner. "Wir müssen jetzt nochmal ein paar Wochen durchhalten." Möglicherweise müsse sogar ein noch härterer Lockdown akzeptiert werden. Aber für den Sommer sehe er Öffnungsperspektiven. Vielleicht mit Maske und Abstand, aber es bestehe die Hoffnung, dass man in den Biergarten gehen könne.