Schwabentag im Oberallgäu

Natur, Geschichte, Familienspaß, Musik und Gaumenfreuden – in jedem der fünf Hörnerdörfer Fischen, Ofterschwang, Obermaiselstein, Bolsterlang und Balderschwang bekommen Besucher die ganze Bandbreite des Schwabentags im Allgäu geboten. So findet in Fischen zum Schwabentag der traditionelle Käse- und Handwerkermarkt statt. Musikkapellen und Alphornbläser spielen im Fischinger Kurpark, wo Handwerker, Künstler und Delikatessen-Produzenten Schmankerl und Dekoratives für Haus und Garten anbieten. Ein ideales Ausflugsziel für Familien. Es gibt ein Kinderprogramm, kostenlose Parkplätze und freien Eintritt.

Käse, Kräuter und Liköre

Altes Kräuterwissen entdeckt man im Bauerngarten am Busche Berta-Haus in Ofterschwang, in Fischen wird eine meditative Naturwanderung angeboten und auf dem Alpenminigolfplatz in Bolsterlang kann man sich beim Frischluft-Minigolftournier messen. In der Disziplin Schlemmen und Genießen überbieten sich die Hörnerdörfer gegenseitig und warten vom Spanferkel in Bolsterlang, über edle Brände und Liköre in Ofterschwang, einer Alpsennerei-Brotzeit in Obermaiselstein oder einem Käse-Paradies in Fischen mit allem auf, was das Feinschmeckerherz begehrt.

Schwaben - vielseitig und individuell

Den Schwabentag gibt es seit 2008. Das Fest soll ganz Schwaben zusammenbringen, über Themen aus Kultur, Natur und Gesellschaft. Der Bezirk Schwaben ist durch seine ehemalige, historisch bedingte Kleinstaatlichkeit sowie die geographische Kleinräumigkeit so vielseitig wie nur wenige Regionen in Deutschland.

Schwaben erstreckt sich ca. 300 Kilometer vom Ries über die waldreichen Gebiete Mittelschwabens bis ins Allgäu und zum Bodensee. Nord-/ Mittelschwaben und das Allgäu haben zum Teil ganz andere historische, landwirtschaftliche, wirtschaftliche Entwicklungen durchlaufen, was heute noch spürbar ist.

Schwaben ist in seinen heutigen Grenzen ein recht junges Gebilde und gekennzeichnet durch starke Individualität und Selbstbewusstsein der einzelnen Regionen. Den "Einheitsschwaben" gibt es nicht!