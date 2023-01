Schwabens Metall- und Elektroindustrie: Stabil, aber skeptisch

Die Rede ist von einem "konjunkturell schwierigen Umfeld", wenn es um die Lage der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie geht: Materialmangel, fehlende Vorprodukte und hohe Preise für Rohstoffe und Energie fordern die Unternehmen in Schwaben heraus, zudem nehmen die Aufträge ab. Das alles zeigt die jüngste Winter-Konjunkturumfrage der schwäbischen Metall- und Elektroverbände.

Energiepreis-Bremsen gegen "konjunkturelle Talfahrt"

"Wir hoffen, dass die Gas- und Strompreisbremsen wirken und die Unternehmen in entlasten werden", sagt Jürgen Weiß, Vorstandsvorsitzender der Region NordWest Schwaben der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbender (bayme vbm) in einem Pressegespräch.

Ohne diese Maßnahme würden sich die Unternehmen in den kommenden Monaten wahrscheinlich auf einer konjunkturellen Talfahrt befinden, so Weiß. Die Energieversorgung sei essenziell, deshalb müsse der Ausbau alternativer Energiequellen schneller voran gehen, um die Standorte "mittel- und langsfristig fit für die Zukunft zu machen", betont Weiß. Die Lage insgesamt bleibe aber schwierig. In vielen Firmen sinken derzeit die Geschäftserwartungen.

Gute Geschäftslage bei jedem zweiten Unternehmen

Die gefährdete Versorgungssicherheit mit Energie, eine sich abkühlende Weltkonjunktur und vielfältige geopolitische Risiken würden die Branche verunsichern und belasten. Auch der Fachkräftemangel sei ein bleibendes Wachstumshemmnis. Allerdings sieht die Bilanz der Gegenwart gar nicht so düster aus: Laut aktueller Winter-Konjunkturumfrage wird zur Zeit noch von jedem zweiten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage als gut bewertet.

Im Vergleich zum Sommer habe sich zudem die Ertragslage vieler Firmen – sowohl im In- als auch im Auslandsgeschäft - verbessert. Fast 60 Prozent der befragten Betriebe rechnen mit einer Nettoumsatzrendite von über vier Prozent. Dieser Wert spiegelt die Umsatzrentabilität wieder. "Die Produktionspläne sind stabil. Wir erwarten eine Erholung ab dem Frühjahr 2023, die sich im Herbst 2023 verlangsamen wird. Im Jahresdurchschnitt 2023 wird die Produktion auf dem Niveau von 2022 liegen", prognostiziert Weiß.

Materialmangel bleibt problematisch

Obwohl der generelle Materialmangel langsam zurückgeht, fehlen in vielen Betrieben immer noch Rohstoffe, Materialien und Vorprodukte. Über die Hälfte der Unternehmen leiden laut Umfrage unter mittelmäßigen bis starken Beeinträchtigungen durch den Materialmangel.

Unverändert berichten über 80 Prozent der betroffenen Unternehmen von verspäteten Lieferungen und von Preissteigerungen. So fehlen jedem zweiten Betrieb elektronische Bauelemente, gefolgt von Industriemetallen (25 Prozent). Außerdem bekommt jedes fünfte Unternehmen nicht genügend Maschinen.

1.600 neue Arbeitsplätze in diesem Jahr

Trotz aller Befürchtungen soll es laut den Beschäftigungsplänen künftig mehr Jobs in der Metall- und Elektroindustrie geben. Bereits im vergangenen Jahr haben die schwäbischen Unternehmen mehr als 2.400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zum Jahresende kommen weitere rund 1.600 Stellen hinzu.

Insgesamt arbeiten in der Region etwa 138.000 Menschen in der Branche - und es könnten noch mehr sein, denn der Fachkräftemangel stellt die Unternehmen künftig vor viele Probleme: "Um langfristig den Bedarf zu decken, brauchen wir eine erleichterte Zuwanderung von Fachkräften und begrüßen die aktuellen Entwicklungen bei der gesetzlichen Anpassung der Fachkräftezuwanderung", sagt Weiß.

Mehr Lohn - weniger Wettbewerbsfähigkeit?

Nach den Tarifabschlüssen gibt es jetzt für Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie auch mehr Lohn. zwar waren sich die Beteiligten über die Gehaltssteigerungen einig, allerdings sei diese auch problematisch, so Weiß: "Die Mehrkosten könnten Unternehmen nicht eins zu eins an Kunden weitergeben. Das wirkt sich auf die Wettbewerbsfähigkeit aus."

Generell spricht der Unternehmerverband davon, dass es die aktuellen Krisen keine konjunkturellen Krisen seien, sondern eine echte Gefahr für den Industriestandort Bayern.