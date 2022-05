Schwabens künftige Handwerker: Ausbildung mit High-Tech

Justin Popp aus Mertingen lernt Zerspanungsmechaniker und steht im zweiten Lehrjahr an einer hochmodernen CNC-Maschine: Die fräst und bohrt und schneidet Gewinde, exakt so, wie es der 17-Jährige zuvor am Computer festgelegt hat. Und Adrian Rist, angehender Landmaschinen-Mechatroniker aus Weitnau, lernt in Augsburg nicht nur alles über Dieselmotoren und Hydraulik, sondern auch, wie GPS die Steuerung von Traktoren und Baggern unterstützt.

Digitalisierung: Handwerks-Ausbildung muss Schritt halten

Zwei Beispiele, die zeigen: Die Digitalisierung im Handwerk ist längst da. Da muss die Handwerkskammer mit ihrer überbetrieblichen Ausbildung Schritt halten, mit der Technik auf dem letzten Stand und einem Gebäude, das dafür auch genug Platz bietet.

Handwerkskammer: Wir werden für Klimaschutz gebraucht

Wenn Ministerpräsident Söder (CSU) zur Eröffnung kommt, dann hofft man bei der Handwerkskammer Schwaben auch darauf, dass die Berufliche Ausbildung mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommt. Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner beklagt, in die Hochschulen würden "Unsummen" investiert. Dabei werde auch ein "leistungsfähiges Handwerk" dringend gebraucht, nicht zuletzt für die Aufgaben beim Klimaschutz.

Job-Aussichten: Glänzend

Und der Handwerkskammer-Chef verspricht den Azubis wohl nicht zu viel, wenn er die Karrieremöglichkeiten lobt. Einen Job haben die jungen Fachkräfte jedenfalls sicher.