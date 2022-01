Schwabens Kliniken zwischen Verschnaufpause und OP-Stau

Die Omikron-Variante des Corona-Virus hat auch Schwaben fest im Griff. Trotz rasant steigender Fallzahlen: Eine Überlastung droht den schwäbischen Kliniken dadurch allerdings nicht, denn tatsächlich landen dort vergleichsweise wenige Corona-Fälle, die intensiv-medizinisch behandelt werden müssen.

"Verschnaufpause" für die Krankenhäuser

Ablesen lässt sich das auch am sogenannten Hospitalisierungsindex, der beschreibt, wie viele Menschen mit positivem Corona-Test im Krankenhaus landen. In den vergangenen vier Wochen hat sich dieser Wert mehr als halbiert - was den Krankenhäusern eine "Verschnaufpause" verschafft hat, wie es Georg Schalk von den Bezirkskliniken Schwaben formuliert.

Weniger Corona-Fälle auf Intensivstationen

Ähnlich sieht die Situation an der Kreisklinik in Günzburg aus und auch der Klinikverbund Allgäu gibt Entwarnung: Die Situation sei entspannt, auch auf den normalen Stationen. Dasselbe lässt sich auch an der Belegung der Intensivstationen ablesen: In ganz Schwaben sind derzeit mehr Intensiv-Betten mit Erkrankten ohne Corona belegt.

Im Oberallgäu beispielsweise sind zwar alle Intensivplätze belegt, aber nur zwei davon mit Corona-Fällen. Im Landkreis Augsburg sind aktuell sogar Intensivbetten frei, Corona-Fälle müssen dort nicht intensiv-medizinisch behandelt werden.

Eigentlich OP-Stopp bis Ende Januar

Wegen der drohenden Überlastung der Krankenhauskapazitäten hatten die Kliniken vereinbart, dass bis Ende Januar keine Operationen durchgeführt werden sollen, die auch verschoben werden könnten. Diese Situation hat sich jetzt wieder entspannt, wie mehrere Kliniken dem BR gegenüber bestätigten.

Im Klinikverbund Allgäu werden beispielsweise aktuell schon Operationen nachgeholt, die wegen der Corona-Sperre verschoben wurden. Im Krankenhaus in Dillingen agiert man dagegen vorsichtiger, wie Geschäftsführerin Sonja Greschner dem BR sagte: Dort werden auch planbare Eingriffe noch verschoben, denn nach wie vor gilt eine Allgemeinverfügung vom Bezirk Schwaben, wonach bis zum 31. Januar keine verschiebbaren Operationen vorgenommen werden dürfen.

Operationen müssen nachgeholt werden

Andere Krankenhäuser nutzen die Verschnaufpause, die durch die vergleichsweise wenigen hospitalisierten Omikron-Fälle entstanden ist. So wird in den schwäbischen Bezirkskliniken und im Kreiskrankenhaus Günzburg abgearbeitet, was durch Corona "liegen geblieben" ist - und zwar nach dem Dringlichkeitsprinzip, sodass beispielsweise Tumor-Operationen Vorrang haben.