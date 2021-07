Schwabens Hoteliers setzen auf Inlandstourismus

Der Trend zum Inlandstourismus nehme zu, diesen gelte es zu stärken, um die wirtschaftlichen Einbrüche infolge der Pandemie hinter sich zu lassen. Das stellt die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (VBW) fest. Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Tourismus in Schwaben zu erhalten und auszubauen, wolle sich der Verband für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Infrastruktur einsetzen.

Besserer ÖPNV für touristische Gäste

"Wir müssen auch im ländlichen Raum ein attraktives Mobilitätsangebot gewährleisten", so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der VBW-Bezirksgruppe Schwaben, Werner Ziegelmeier, auf einer Online-Pressekonferenz am Vormittag. Dieses müsse den Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragen und flexibel auf schwankende Nachfrage reagieren können. Im Allgäu gebe es bislang sehr viele kleine Verkehrsverbünde, deren Takte nicht aufeinander abgestimmt seien, so Ziegelmeier. Auf der anderen Seite der Landesgrenze in Tirol sei das besser geregelt. Dort würden Fahrgäste ein attraktiveres Angebot vorfinden, so der Busunternehmer aus Bobingen.

Tourismus hat stark gelitten

Die Herausforderungen für die Branche seien enorm, berichtet VBW-Funktionär Ziegelmeier. "Kaum ein Wirtschaftszweig war von der Pandemie derart hart betroffen." So würden in Schwaben die Übernachtungen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 um 60 Prozent niedriger liegen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch der Vergleich zwischen 2020 und 2019 zeige einen deutlichen Einbruch. Wegen der Corona-Pandemie sei jede dritte Übernachtung hier in Schwaben entfallen.

Digitalisierung auch in entlegenen Gebieten

Für die Zukunft gelte es die Digitalisierung voranzutreiben. Die umfasse sämtliche Bereiche im Tourismus, von der Werbung bis zur Mobilität und Betreuung der Gäste vor Ort, so die VBW. Zwar gebe es schon Fortschritte in den Bereichen Internet und Mobilfunk, jedoch müsse die Entwicklung noch Fahrt aufnehmen, um zum Beispiel auch in entlegenen Gebieten Angebote wie Bikesharing bereitstellen zu können, die via App buchbar sind.

Verband kritisiert zu viel Bürokratie

Die VBW kritisiert auf seiner Veranstaltung auch die Politik. Der Hotelier Armin Gross aus Bad Hindelang, ebenfalls Teilnehmer der Pressekonferenz, fühlt sich regelrecht "im Stich gelassen". Gross beklagt "überbordende Bürokratie" zum Beispiel in Hygienefragen. So gelten aus Sicht des Hoteliers zu strenge Regeln in der Freibadtechnik. Zu beachtende Grenzwerte seien in Österreich ungefähr 30 Prozent höher als in Deutschland, so Gross. Hygiene sei wichtig und werde auch ernst genommen, so der Unternehmer. Dem Hotelbetreiber zufolge sei die Gefahr durch Legionellen zuhause jedoch oft größer, wenn Urlaubsrückkehrer zum ersten Mal wieder ihre Dusche benutzen würden.

Sorge vor der Delta-Variante

Schwabens Touristiker wollen und müssen jetzt wieder an die Zeit vor der Corona-Pandemie anknüpfen, so die VBW-Bezirksgruppe. Getrübt werde der Blick in die Zukunft aber durch die Sorge vor einer Einschleppung der Delta-Variante. "Wir müssen flexibel bleiben, weil wir nicht wissen, welche Regeln kommen werden." Hotelier Gross wünscht sich, dass es in Zukunft frühzeitig verlässliche Informationen gibt, welche Corona-Regeln umzusetzen seien. Und VBW-Bezirksvorsitzender Werner Ziegelmeier sagt dazu: "Diese Tourismussaison MUSS erfolgreich werden."