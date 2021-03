Schwabens Handwerkskammer verspricht Karrierechancen trotz Krise

Anlässlich der bayernweiten "Woche der Ausbildung" hat der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch, gute Nachrichten für die Jugendlichen in der Region. "Wir können jedem Jugendlichen einen Ausbildungsplatz anbieten", versichert Rauch im BR-Interview. Seinen Worten nach wird im Handwerk auch in der Pandemie nicht weniger ausgebildet als zuvor. "Wir brauchen unsere zukünftigen Fachkräfte", betont der HWK-Präsident.

Pandemie erschwert Kontakt zu Jugendlichen

Wer sich die Frage stellt, wo er Karriere machen kann, dem empfiehlt Rauch einen Handwerksberuf. "Ich glaube, die Chancen waren noch nie so gut." Die Corona-Pandemie bereitet dem HWK-Präsidenten Sorgen, weil sie die persönlichen Kontakte zwischen Unternehmen und potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern erschwert. Zwar sei man in den Sozialen Medien präsent, aber es fehlten etwa die Berufsinfo-Messen und Aktionstage an Schulen. Auch Kontakte zu Mittlern wie Lehrern, Eltern oder Freunden fallen flach. Eine ganz wichtige Rolle spielt Rauch zufolge auch die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren. Sein Ziel: "Wir müssen schauen, dass wir die Jugendlichen zu uns in die Betriebe bekommen."

Handwerk braucht "Spitzenleute"

Auch für Abiturientinnen und Abiturienten will das Handwerk attraktiv sein. Kammerpräsident Rauch wirbt deswegen darum, die duale berufliche Ausbildung mit der akademischen Ausbildung gleichzustellen. "Hier gehört ganz einfach dazu, dass auch der Staat das so sieht und in unsere Ausbildung auch Geld investiert, genauso wie in die akademische Ausbildung", fordert Rauch. Er spricht davon, dass Gymnasiasten und Studierenden etwas Falsches vorgegaukelt werde. "Man meint immer, mit Abitur und Studium ist man dann schon prädestiniert, einmal einen super Job zu haben. Dem ist bei weitem nicht mehr so", mahnt Rauch. Das Handwerk brauche "Spitzenleute", etwa als Gründer, Unternehmer oder Führungskräfte.