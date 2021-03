Schwabens größtes Märzenbecher-Vorkommen in voller Blüte

Ganz leicht ist dieses Naturschauspiel nicht zu haben: Es sind mehrere Kilometer Fußweg in den Donauwald bei Genderkingen bis man die großen Märzenbecher-Vorkommen erreicht. Doch der Fußmarsch lohnt sich. So sieht es zumindest die Spaziergängerin, die mit ihren Hunden in dem Wald unterwegs ist: „Es sieht einfach wunderschön aus! Das kann man einfach nur genießen.“

30.000 Quadratmeter voller Märzenbecher

Auf rund 30.000 Quadratmetern haben sich in dem Auwald in der Nähe der Lechmündung die Märzenbecher ausgebreitet und stehen aktuell in voller Blüte. Laut Revierförster Stefan Kolonko ist es das größte Vorkommen in Bayerisch-Schwaben.

Märzenbecher sind besonders geschützt - und sehr giftig

Der Märzenbecher oder auch Frühlings-Knotenblume genannt ist in der Bundesartenschutzverordnung als „besonders geschützt“ eingestuft. Deshalb gilt: Anschauen erlaubt, Pflücken oder Ausgraben strengstens verboten. Abstand halten ist sowieso ratsam: Der Märzenbecher ist sehr giftig.

Märzenbecher überstehen Hochwasser im Auwald

Dass ausgerechnet in dem Wald bei Genderkingen die Märzenbecher massenhaft blühen, liegt an dem Auwald und daran, dass kein Deich die Donau in ihrem Bett hält. Auwälder seien vielerorts durch Eindeichungen zerstört, an der Lechmündung gebe es aber noch Relikte dieses besonderen Waldes, sagt Förster Stefan Kolonko. Das typische Merkmal des Auwaldes ist die regelmäßige Überschwemmung. Viele Pflanzen überleben das nicht, der Märzenbecher aber schon. Es ist seine ökologische Nische.

Sonne tanken bevor die Bäume Laub tragen

Märzenbecher sind außerdem Frühlingsblüher. Jetzt im März, wenn die Bäume noch keine Blätter haben, dringen die Sonnenstrahlen bis auf den Waldboden. Diese kurze Phase des Lichts nutzt der Märzenbecher aus und blüht extrem früh. In ein bis zwei Wochen ist das Schauspiel vorbei und die Märzenbecher ziehen sich in ihre Zwiebeln im Boden zurück und warten auf das nächste Frühjahr.

Wald wird nach Ökoregeln bewirtschaftet

Für Förster Stefan Kolonko ist der März in seinem Wald deshalb eine besondere Zeit. Der Wald gehört dem Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum. Der Verband fördert aus dem Untergrund Trinkwasser und pumpt es ins trockene Franken. Der Wald darüber soll das Trinkwasser schützen. Er wird deshalb besonders schonend bewirtschaftet, nach den Regeln des Ökoanbauverbandes Naturland. Die Donau gibt hier im Auwald den Takt vor. Für den Förster heißt das: Märzenbecher-Pracht im Frühjahr aber auch Milliarden von Mücken im feuchten Auwald während der Sommermonate, wie Stefan Kolonko mit einem Lachen erzählt.