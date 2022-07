Schwabens Gastronomie vor einer Hochsaison ohne Personal

Es sind zu wenige: An den Rezeptionen, in den Küchen, hinterm Tresen, im Service oder in der Reinigung – das Personal in der schwäbischen Hotel- und Gastronomiebranche ist knapp. Viele Beschäftigte hatten während der vergangenen beiden Jahre ihren Job an den Nagel gehängt, weil sie wegen Kurzarbeit und Lockdown nicht mehr genug Geld damit verdienen konnten. Genau diese Arbeitskräfte fehlen jetzt - und zwar zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Arbeitsreicher Sommer für die Gastro

Denn laut Gewerkschaft steht der Branche ein arbeitsreicher Sommer bevor: Die gastronomische Hochsaison fällt traditionell auf den Sommer, in die Ferien- und Urlaubszeit. Gerade in diesem Jahr würde vieles nachgeholt, von der Urlaubsreise bis zu Geburtstags- und Hochzeitsfeiern, so Tim Lubecki von der Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten).

Damit das alles nicht am Personalmangel scheitert, müsse die Branche attraktiver werden - und zwar rechtzeitig. Gerade auch kleinere Betriebe müssten entsprechende Arbeitsbedingungen schaffen und faire Löhne zahlen. Das werde im Umkehrschluss aber auch für die Gäste spürbar: Sie werden für die Leistungen tiefer in die Tasche greifen müssen, so die Einschätzung der Gewerkschaft.

Neuer Tarifvertrag: 27 Prozent mehr in zwei Jahren

Ein kleiner Lichtblick: Es gibt einen neuen Tarifvertrag, denn die NGG mit der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) ausgehandelt hat. Demnach sollen die Einkommen steigen und zwar in diesem und im nächsten Jahr um insgesamt 27 Prozent.