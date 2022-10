Schwabens Firmen trotzen Krise – Erwartungen aber "katastrophal"

Laut einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK Schwaben) beurteilen 85 Prozent der befragten Betriebe ihre Lage trotz der Energiekrise als gut oder befriedigend. Lediglich 15 Prozent bewerten ihre Situation als schlecht. Anders sehe es dagegen beim Ausblick auf die künftigen Geschäfte aus. Die Erwartungen seien "katastrophal", so die IHK Schwaben, die von einem "Unsicherheits-Schock" spricht.

Industrie besonders betroffen

Grund für die Unsicherheit seien vor allem die Energiekosten, und zwar für alle Branchen. Zweitgrößtes Risiko sei der Arbeits- und Fachkräftemangel, so IHK-Geschäftsführer Marc Lucassen. Besonders betroffen seien die Industrie sowie das Reise- und Gastgewerbe, wobei die Industrie zusätzlich unter einer verringerten Nachfrage leide – insbesondere aus China. Die dortige Null-Covid-Strategie sei dafür ein Hauptgrund, so Lucassen weiter. Am besten seien noch die Aussichten bei den unternehmensnahen Dienstleistungen und im Transportwesen.

IHK fordert schnelle Hilfe

Die IHK Schwaben fordert von der Politik, den rasanten Anstieg der Energiepreise zu stoppen. "Das vorliegende Paket der Bundesregierung wird diesem Ziel gerecht. Wichtig ist allerdings, dass die Hilfe schnell ankommt", so Andreas Kopton, Präsident der IHK Schwaben. Die Politik lasse sich dafür aber zu viel Zeit. Mittelfristig müsse jedoch mehr Energie bereitstehen – beispielsweise durch Fracking in Deutschland – und der Verbrauch gesenkt werden.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sei mehr Aus- und Weiterbildung sowie eine gezielte Einwanderung nötig.