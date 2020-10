Schwabens erste Polizeipräsidentin übernimmt Amt vom Ehemann

Claudia Strößner ist die erste Polizeipräsidentin in Schwaben: Sie hat am Donnerstagabend das Amt offiziell von Werner Strößner, dem bisherigen Präsidenten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten übernommen. Und er ist nicht nur ihr Vorgänger, sondern auch ihr Ehemann. "Das hat es in der Geschichte der Bayerischen Polizei und vermutlich in ganz Deutschland noch nie gegeben", sagte Innenminister Joachim Herrmann bei der Verabschiedung des bisherigen Kemptener Polizeipräsidenten Werner Strößner und der Amtseinführung seiner Frau Claudia.

"Vitamin B" nicht ausschlaggebend

Die 54-Jährige kann schon jetzt auf eine stolze Karriere zurückblicken: Unter anderem war sie Personalchefin der Bayerischen Polizei und zuletzt Vizepräsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz. Seit 2015 war Claudia Strößner beurlaubt für die Kinderbetreuung und kehrt jetzt als neue Kemptener Polizeipräsidentin in den Dienst zurück. Mit ihrem Mann Werner tauscht sie nun die Rollen: In den nächsten Jahren will er sich vor allem um die Familie kümmern – nach 45 Jahren bei der Polizei geht er in den Ruhestand.

Neue Chefin für rund 2000 Mitarbeiter

Claudia Strößner ist beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West nun Chefin von 36 Dienststellen und rund 2.000 Mitarbeitern im Bereich zwischen Buchloe und Lindau, Neu-Ulm und Oberstdorf. Strößner ist die erste Polizeipräsidentin in Schwaben, die zweite in Bayern überhaupt und derzeit die einzige amtierende weibliche Chefin in einem bayerischen Präsidium.