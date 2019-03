Schwabens CSU-Chef Ferber bedauert Gribls Rückzug

Der schwäbische CSU-Bezirkchef Markus Ferber hat im Gespräch mit dem BR die Leistung Kurt Gribls als Augsburger Oberbürgermeister noch einmal hervorgehoben. Die Stadt Augsburg stehe heute weit besser da, als noch vor zwölf Jahren. Gribl habe viel bewegt und auf den Weg gebracht, die schwäbische CSU verliere daher einen wichtigen Mitstreiter.

Ferber: Gribls Rückzug ist für die gesamte CSU ein Thema

Auch für Bayern insgesamt sei der Rückzug Gribls ein großes Thema. Denn Kurt Gribl ist von den drei größten bayerischen Städten der einzige CSU-Oberbürgermeister. "Das heißt, er war natürlich unser Ansprechpartner in städtischen Belangen und hat das auch in den Koalititonsverhandlungen miteingebracht", betont Ferber.

"Das ist schon ein Verlust, es geht doch auch darum, wie können wir in den Städten wieder punkten." Markus Ferber

Schwaben-CSU will Eva Weber bei Kandidatur unterstützen

Bürgermeisterin Eva Weber, die jetzt als Oberbürgermeister-Kandidatin antritt, sei als gebürtige Allgäuerin im Schwäbischen tief verwurzelt. Sie könne daher gut weiterführen, was Gribl begonnen habe, sei aber auch in der Lage, eigene Schwerpunkte zu setzen. "Wir werden von Schwaben aus alles tun, um sie zu unterstützen", so der schwäbische CSU-Chef Ferber.

Ferber: CSU muss künftig Stimmungen erkennen

Für die kommende Kommunalwahl halte er es für wichtig, dass die CSU es schaffe, auch urbane Milieus wieder anzusprechen. "Es geht aber nicht nur darum, jung und weiblich zu sein, sondern darum, Stimmungen zu erkennen". Ferber nannte dabei etwa die große Resonanz beim Volksbegehren "Rettet die Bienen", gerade auch bei älteren, eher konservativ eingestellten Bürgern: "Da kommen wir mit den alten Antworten nicht mehr zurecht, hier hat sich in der Gesellschaft etwas geändert", das sei die Herausforderung für die CSU.

Gribl wird sich eine neue Aufgabe suchen - glaubt Ferber

Er selbst sei überrascht gewesen von Gribls Entschluss, respektiere das aber völlig, meinte Markus Ferber. Er nehme an , dass Gribl sich noch eine neue Aufgabe suchen werde: "Ich geh davon davon aus, dass jemand mit 54 noch einen Plan hat und nicht nur Rosenzüchten oder Boccia spielen will."