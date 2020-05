Schwabens Bauernpräsident fordert Rücktritt der Umweltministerin

Der Präsident des schwäbischen Bauernverbandes Alfred Enderle hat den Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gefordert.

In einer Mitteilung des Bauernverbandes beklagt Enderle, die Agrar- und Umweltpolitik der Bundesregierung sei fachfremd und von Ideologie getrieben. Auf Basis fragwürdiger Daten werde vieles verdreht und bewusst falsch dargestellt.

Enderle: schwäbische Betriebe werden an den Pranger gestellt

Umweltministerin Svenja Schulze selbst habe zuletzt am Dienstag, 19.5.20, bei der Vorstellung des Berichts zur Lage der Natur gezeigt, dass sie „nicht in der Lage ist, den notwendigen Dialog zwischen Naturschutz und Landwirtschaft zu moderieren.“ Gerade kleinere und mittlere Betriebe in Schwaben würden an den Pranger gestellt und von oben herab mit praxisfremden Regelungen und ausufernder Bürokratie belastet, kritisiert Enderle.

Bundesumweltministerium berichtet regelmäßig über Lage der Natur

Der Bericht zur Lage der Natur wird alle sechs Jahre vom Bundesumweltministerium herausgegeben. Er befasst sich mit dem Zustand von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen die über europäische Richtlinien geschützt sind.