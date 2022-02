Schwaben zeigt Solidarität mit den Menschen in der Ukraine

Bei einer spontanen Solidaritätskundgebung am Freitagmittag hat Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle zugesagt, Kriegsflüchtlinge aufnehmen zu wollen. Er appellierte daran Solidarität zu zeigen, wo immer es möglich sei. Mehr als 500 Menschen haben sich an der Demonstration auf dem Hildegardsplatz beteiligt. Kiechle erinnerte an die zahlreichen Kontakte der Stadt Kempten und verschiedener Vereine mit der Ukraine. So waren 2017 sieben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Odessa im Rathaus, die sich über die demokratischen Prinzipien bei der kommunalen Selbstverwaltung informierten.

Schwäbische Landkreise und Städte bereit zu Flüchtlings-Aufnahme

Im BR-Gespräch machte Kiechle klar, dass sich die Stadt auf einen möglichen Flüchtlingsstrom vorbereite und im Fall der Fälle dann auch Kriegsflüchtlinge aufnehmen werde. Allerdings müssten Initiative und Umsetzung erstrangig von Bund, Länder und Bezirken ausgehen, so der Oberbürgermeister.

Auch der Landkreis Günzburg bereitet sich auf die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Laut Landratsamt werden die bestehenden Asylunterkünfte und Turnhallen auf die vorhandenen Kapazitäten überprüft. Darüber hinaus analysiert der Landkreis bereits, ob es weitere Aufnahmestandorte gibt, die schnell bereitgestellt werden könnten. Die gesammelten Erfahrungen und vorhandenen Strukturen aus der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 werden dabei hilfreich sein, hofft das Landratsamt.

Noch fehlen Informationen aus dem Innenministerium

Der Landkreis Aichach-Friedberg überprüft die logistischen Voraussetzungen und Aktivierungsstränge für die Aufnahme von Flüchtlingen. "Selbstverständlich denken wir zuerst an die Menschen, die von den Kriegshandlungen unmittelbar betroffen sind und Schutz außerhalb ihrer Heimat suchen", so Landrat Klaut Metzger in einer Mitteilung. Für Details sei es aber noch zu früh, man erwarte auch Hinweise aus dem Innenministerium. "Ich bin davon überzeugt, dass wir wieder mit einer großen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung rechnen können", so Metzger.

Um den Menschen in der Ukraine möglichst schnell und gezielt helfen zu können, hat auch die Stadt Memmingen nun ein Spendenkonto eingerichtet. Memmingen hat eine Partnerstadt in der Ukraine, Tschernihiw. In einer Mitteilung heißt es, Bürgerinnen und Bürger, die die Menschen in der Partnerstadt unterstützen wollen, können dies mit einer Spende auf das Konto „Memmingen hilft“ tun. Das Konto ist bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee eingerichtet und hat die Bankverbindung: DE 88 7315 0000 0010 5447 24

Die Stadtsparkasse Augsburg hat zusammen mit dem Ukrainischen Verein Augsburg ein Spendenkonto eingerichtet. Das teilt die Stadt heute mit. Auf der städtischen Homepage augsburg.de/ukraine finden sich der entsprechende Link sowie eine Reihe weiterer Hilfs- und Spendenaktionen. Wie der Verein mitteilte, sollen mit den Spenden Hilfstransporte organisiert werden direkt zu den ukrainischen Schulen, Kindergärten, Volontärorganisationen, Kolping-Niederlassungen in der Ukraine. Es geht um die Besorgung von Lebensmitteln, Medikamenten, Erste-Hilfe-Material, Schlafsäcken, Zelten, Feldbetten, Schutzkleidung und Hygieneprodukten.