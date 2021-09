Schwaben vor der Bundestagswahl

14 Abgeordnete aus Schwaben sitzen derzeit im Bundestag, die meisten davon für die CSU. Viele von ihnen sind auch auf den Plakaten für die Wahl am 26. September wieder zu sehen. Einige treten 2021 aber nicht mehr für den Bundestag an – wenn auch nicht immer ganz freiwillig.

CSU in Schwaben setzt auf Direktmandate

Die CSU hat in Schwaben bei der letzten Bundestagswahl 2017 die Direktmandate in allen sechs Wahlkreisen gewonnen. Und fast alle Bundestagsmitglieder stehen auch wieder auf den Wahlzetteln: Volker Ullrich (Augsburg-Stadt), Hansjörg Durz (Augsburg-Land), Ulrich Lange (Donau-Ries) und Stephan Stracke (Ostallgäu). Auf der Landesliste ist davon aber nur Volker Ullrich (Platz 19) vertreten – in Schwaben setzt die CSU also wieder darauf, möglichst viele Direktmandate zu holen. Nicht mehr für den Bundestag kandidiert Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Im Oberallgäu tritt mit Mechthilde Wittmann deshalb ein neues Gesicht an. Sie steht außerdem auf Platz 14 der Landesliste.

Auch Georg Nüßlein, der lange Zeit für den Wahlkreis Neu-Ulm im Bundestag saß, ist nicht mehr für die CSU auf dem Stimmzettel zu finden. Freiwillig war dieser Rückzug jedoch nicht – Nüßlein war im März 2021 im Zuge der sogenannten Maskenaffäre aus der CSU ausgetreten, sitzt aber derzeit noch als parteiloses Mitglied im Bundestag. Für den Wahlkreis Neu-Ulm tritt mit dem Wirtschaftsingenieur Alexander Engelhard nun ein neuer Kandidat bei der Wahl an.

Zwei schwäbische SPD-ler weit vorne auf der Liste

Auch bei der SPD wollen die beiden bisherigen schwäbischen Bundestagsmitglieder wieder ins Parlament einziehen. Für den Wahlkreis Augsburg-Land tritt die schwäbische SPD-Vorsitzende Ulrike Bahr erneut an. Auf der Landesliste ist sie auf Platz 16 zu finden. Außerdem kämpft Karl-Heinz Brunner im Wahlkreis Neu-Ulm erneut um seinen Platz. Der 68-Jährige hat es allerdings nicht auf die Landesliste geschafft und hofft deshalb auf ein Direktmandat in seinem Wahlkreis. Den aussichtsreichsten Listenplatz hat mit Platz 9 der Bürgermeister von Alerheim im Landkreis Donau-Ries, Christoph Schmid. Der 45-Jährige versucht zum zweiten Mal in den Bundestag zu kommen.

Grüne treten mit bekannten Gesichtern an

Die Grünen sind derzeit mit zwei schwäbischen Mitgliedern im Bundestag vertreten – und beide haben bei dieser Wahl beste Chancen auf einen Wiedereinzug ins Parlament. Mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth stellt sich im Wahlkreis Augsburg-Stadt eines der bekanntesten Gesichter der Grünen zur Wiederwahl. Mit Platz 1 der Landesliste ist ihr diese im Prinzip auch sicher. Ähnlich sieht es für Ekin Deligöz im Wahlkreis Neu-Ulm aus. Wie schon bei der letzten Bundestagswahl steht sie hinter Anton Hofreiter auf Platz 3 der Landesliste und kann damit fest mit einem Sitz im Bundestag rechnen. Weiter hinten auf der Liste sind die anderen schwäbischen Kandidaten der Grünen zu finden, etwa Daniel Pflügl für das Ostallgäu und Pius Bandte für das Oberallgäu.

FDP im Oberallgäu mit aussichtsreichem Listenplatz

Für die schwäbische FDP sitzt derzeit Stephan Thomae aus dem Wahlkreis Oberallgäu im Bundestag. Er tritt erneut und damit zum zweiten Mal an und hat mit Listenplatz 6 auch gute Aussichten. Die weiteren schwäbischen FDP-Mitglieder sind auf der Landesliste erst ab Platz 31 zu finden, unter anderem Anke Hillmann-Richter für den Wahlkreis Neu-Ulm und Matthias Krause für den Wahlkreis Augsburg-Land.

AfD hofft auf Wiedereinzug und Direktmandate

Die AfD ist mit Rainer Kraft aus dem Wahlkreis Augsburg-Land bereits mit einem Schwaben im Bundestag vertreten. Kraft stellt sich auch in diesem Jahr wieder zur Wahl und könnte mit Listenplatz 8 auch 2021 in den Bundestag einziehen. Ebenfalls auf der Landesliste der AfD vertreten sind die Kandidaten der Wahlkreise Augsburg-Stadt und Oberallgäu, Raimond Scheirich und Rainer Rothfuß. Edeltraud Schwarz (Donau-Ries), Christian Sedlmeier (Ostallgäu) und Gerd Mannes (Neu-Ulm) hoffen auf Direktmandate. Gerd Mannes sitzt aktuell für die AfD im Bayerischen Landtag.

Die Linke mit drei Schwaben auf der Landesliste

Wie die AfD ist auch die Linke derzeit mit einem schwäbischen Mitglied im Bundestag vertreten. Susanne Ferschl tritt für den Wahlkreis Ostallgäu auch dieses Jahr wieder bei der Bundestagswahl an. Wie bei der letzten Wahl steht sie auf Platz 3 der Landesliste. Frederik Hintermayr versucht erneut für den Wahlkreis Augsburg-Stadt in den Bundestag einzuziehen. Er ist mit Platz 8 auf der Landesliste vertreten, ebenso wie Engelbert Blessing (Listenplatz 26), der im Oberallgäu antritt.

Freie Wähler mit aussichtsreichem Platz für Schwäbin

Zum ersten Mal in den Bundestag einziehen wollen in diesem Jahr die Freien Wähler. Sollten sie das schaffen, könnte auch eine schwäbische Kandidatin den Weg nach Berlin antreten: Kulturmanagerin Annette Hauser-Felberbaum steht direkt hinter Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger auf Platz 2 der Landesliste. Weiter hinten finden sich die anderen schwäbischen Kandidaten, unter anderem Agraringenieurin Marina Jakob für den Wahlkreis Augsburg-Land (Listenplatz 10) und der 29-jährige Daniel Mayer für den Wahlkreis Neu-Ulm (Listenplatz 19).

Viele kleine Parteien stellen sich in Schwaben zur Wahl

Neben den großen Parteien hoffen auch in diesem Jahr zahlreiche kleine Parteien auf einen Einzug in den Bundestag. Am meisten Auswahl haben dabei die Wähler im Wahlkreis Augsburg-Stadt. Dort haben noch sieben weitere Parteien Kandidaten aufgestellt. Zum ersten Mal für einen Einzug in den Bundestag bewirbt sich etwa die Partei Volt, die bisher nur bei der Europawahl angetreten ist. Sie ist etwa in den Wahlkreisen Augsburg-Stadt und Neu-Ulm mit eigenen Kandidaten vertreten. In allen schwäbischen Wahlkreisen vertreten sind außerdem ödp und "dieBasis".