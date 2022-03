Schwaben und Unterfranken mit niedrigster Arbeitslosenquote

Um gut tausend Menschen ist die Zahl der Arbeitslosen in Schwaben im Februar gesunken auf jetzt noch 31.911. Auch die die Quote sank im Vergleich zum Januar: um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr sank die Arbeitslosenquote um 0,9 Prozentpunkte. Bayernweit lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,3 Prozent.

Positive Entwicklung beim Tourismus und im Raum Augsburg

Ursächlich für die gute Entwicklung sei unter anderem der Tourismus, so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Die pandemiebedingten Einschränkungen seien kaum noch zu spüren. Aber auch die starke Region rund um Augsburg mit Logistik-Unternehmen und verarbeitendem Gewerbe trage dazu bei, so Holtzwart weiter.

Starker Anstieg bei offenen Stellen auf dem schwäbischen Arbeitsmarkt

Holtzwart wies auch auf den starken Anstieg der offenen Stellen in Schwaben hin. Insgesamt sind bei den schwäbischen Arbeitsagenturen aktuell knapp 20.000 offene Stellen gemeldet, das sind 54 Prozent mehr als vor einem Jahr. Gesucht werden Mitarbeitende vor allem im Handel, in der Zeitarbeit, in der verarbeitenden Industrie, aber auch im Gesundheits- und Sozialwesen. Holtzwart betonte, dass vor allem der Anstieg bei den offenen Stellen in der Zeitarbeit ein Hinweis darauf sei, dass es am Arbeitsmarkt insgesamt nach oben gehe. Die Zeitarbeitsbranche ist in der Regel die erste, die von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung profitiert.

Niedrigste Arbeitslosenquote in Schwaben im Landkreis Donau-Ries

Die niedrigste Arbeitslosenquote in Schwaben wies im Februar der Landkreis Donau-Ries mit 2,0 Prozent auf. Die Stadt Augsburg verzeichnete die höchste Quote mit 5,3 Prozent. Mögliche künftige Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf den Arbeitsmarkt bilden die Zahlen im Februar nicht ab.