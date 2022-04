Schwabens Tourismusbetriebe ziehen nach Ostern positive Bilanz

Zufriedene Gesichter bei den Tourismusbetrieben im Allgäu und in der Region Augsburg. Exakte Zahlen liegen zwar so kurz nach den Osterferien nicht vor, aber eine stichprobenartige Umfrage des BR im Allgäu zeigt, dass viele Hotels und Pensionen über die Feiertage ausgebucht waren. In der Region Augsburg haben die Erleichterungen bei den Corona-Maßnahmen Anfang April die Nachfrage im Tourismus erhöht.

Gute Auslastung über die Feiertage

Vor allem über die Feiertage, also von Karfreitag bis Ostermontag, sind im Allgäu viele Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen ausgebucht gewesen. Über die gesamten Osterferien verteilt habe es aber immer noch freie Betten gegeben, sagt Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas. Das sei aber in dieser Jahreszeit nicht unüblich.

Ostern im Allgäu Zwischensaison

Gerade im höher gelegenen Allgäu ist Ostern keine Hochsaison. Die Skisaison ist dann fast überall beendet, der Wandertourismus noch nicht gestartet. In Oberstaufen zum Beispiel nutzen viele Betriebe diese Zeit für eine Revision. Die Buchungen kamen hier nach Angaben des Tourismusbüros wie fast überall eher kurzfristig, insgesamt sei man aber zufrieden.

Mehr Tagesgäste in Memmingen

Stadtführungen durch die Altstadt von Memmingen waren in den Osterferien sehr beliebt. "Es ist endlich wieder richtig was los," freut sich die Memminger Tourismus-Chefin Doreen Seeberger. Viele Tagesgäste seien in den Osterferien in Memmingen unterwegs gewesen. Auch die Hotels seien gut ausgelastet gewesen. Bereits 60 Prozent der Zimmer waren nach Angaben der Tourismus-Chefin bereits vorab gebucht.

Schutzbedürftigkeit der Gäste unterschiedlich

An die Corona-bedingten Hygienevorgaben hätten sich die Menschen gewöhnt, jedoch gehe das persönliche Schutzbedürfnis der Gäste weit auseinander, so Seeberger. So würden manche immer noch die Innenräume in der Gastronomie meiden. Vor allem Gäste aus dem Ausland seien noch verunsichert, welche Regeln aktuell gelten.

Corona-Erleichterungen beleben Tourismus in Augsburg

Noch gibt es für die Region Augsburg genauso wie für das Allgäu noch keine konkreten Übernachtungszahlen, aber die Corona-Erleichterungen Anfang April hatten einen positiven Effekt auf den Tourismus in der Region Augsburg. Das hat die Regio Tourismus Augsburg festgestellt, besonders auch in den Osterferien. Ein weiterer Grund war das schöne Wetter. "Wir merken, dass die Nachfrage im touristischen Bereich enorm anzieht. Wir hatten viele Gruppen und Urlaubsgäste," sagt Tourismusdirektor Götz Beck.

Optimistischer Blick auf Sommersaison

Schon jetzt schauen die Tourismusbetriebe im Allgäu und in der Region Augsburg optimistisch auf die Sommersaison. "Man merkt, dass Inlandtourismus nach wie vor hoch im Kurs ist", sagt der Augsburger Tourismusdirektor Götz Beck. In der Region Augsburg liege das auch an interessanten Veranstaltungen wie "500 Jahre Fuggerei" oder der Kanu-WM.