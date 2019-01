Schwaben hat weiter die geringste Arbeitslosigkeit in Bayern

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit sind aktuell 30.496 Menschen in Schwaben arbeitslos gemeldet. Das sind 3.703 mehr als im Dezember 2018. Die Quote kletterte damit innerhalb eines Monats um 0,4 Prozentpunkte, ist aber um 0,2 Punkte niedriger als im Januar des Vorjahres.

Schwaben: Ausländer sorgen für Beschäftigungs-Boom

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, bezeichnete es als "erfreulich", wie sich die Beschäftigung in Schwaben in den vergangenen fünf Jahren entwickelt hat. Mittlerweile seien hier rund 12 Prozent mehr Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Dieser Anstieg würde größtenteils von der ausländischen Bevölkerung getragen, so Holtzwart. So sei die Beschäftigung bei Ausländern sowohl prozentual als auch in absoluten Zahlen gemessen stärker gestiegen als bei der deutschen Bevölkerung.