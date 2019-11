Schwaben: Anstieg der Arbeitslosenquote auf 2,6 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Schwaben verändert sich im Vergleich zum Oktober nur gering und steigt um 0,1 Prozentpunkte. 2,6 Prozent der Schwaben waren somit in diesem Monat ohne Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Schwaben bayernweit den stärksten Anstieg, nämlich um 5,5 Prozent.

Stabiler Arbeitsmarkt wegen Beschäftigungsaufbau

Der stellvertretende Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Klaus Beier bezeichnet den schwäbischen Arbeitsmarkt trotzdem als stabil. Das liege vor allem am Beschäftigungsaufbau, der weiterhin über dem bayernweiten Schnitt liege.

Schwächere Konjunktur in auch in Schwaben spürbar

In Schwaben sei fast jeder dritte Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe tätig. Diese Branche sei sehr stark vom Export abhängig – bekomme daher die schwächere Konjunktur zu spüren, so Beier. Allerdings gebe es in Schwaben auch einen starken Dienstleistungssektor, der weiterhin Arbeitsstellen schaffe. Daher sei die Situation insgesamt "noch ausgeglichen", so Klaus Beier.

Augsburg mit der höchsten Arbeitslosenquote

Wie bereits im Oktober weist der Landkreis Donau-Ries die geringste Arbeitslosenquote auf: 1,5 Prozent. Die Quote blieb hier also verglichen mit dem Vormonat gleich. Schlusslicht für Schwaben ist die Stadt Augsburg. 4,7 Prozent der Menschen waren hier im November ohne Arbeit.