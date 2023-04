Schwaben feiert zweiten Anlauf beim Haus zur Schützenkultur

Vor 13 Jahren fiel die Entscheidung: Die schwäbischen Schützenvereine sollen eine neue Anlaufstelle bekommen, die aber mehr ist, als nur ein Treffpunkt für Kenner. Über das Museum hinaus sollte das neue Haus zur Schützenkultur ein Ort für Begegnungen und Fortbildungen vielerlei Art werden. So der Plan. Der Neubau sollte wieder in Illerbeuren, aber diesmal auf dem Gelände des Schwäbischen Bauernhofmuseums entstehen und im Juli 2016 öffnen. Bis dahin lief auch alles weitgehend reibungslos.

Gutachter statt Besucher

Doch wenige Tage vor der feierlichen Eröffnung wurde ein Wasserschaden im Haus festgestellt, der den zum Teil sehr alten und wertvollen Exponaten hätte schaden können. Statt interessierter Besucher gingen in den Monaten darauf nur Gutachter und Handwerker in dem Gebäude ein und aus. Wenigstens der Trakt für Seminare konnte genutzt werden, heißt es beim Bezirk Schwaben. Ein Streit über Ursache und Verursacher brach vom Zaun. Es wurde Klage gegen die am Bau beteiligten Unternehmen eingereicht. Zwischenzeitlich fanden Vergleichsverhandlungen statt, so der Bezirk.

Das nagelneue Haus musste saniert werden – mit 4,7 Millionen Euro hatte man damals geplant, das Geld werde aber nicht reichen. In diesem Sommer soll der Abschlussbericht vorliegen und dann sei auch klar, wie viel die Sanierung tatsächlich gekostet hat.

Barrierefrei, interaktiv und multimedial

Die Geduldsprobe für die Schützen hat nun aber tatsächlich ein Ende. Das Haus zur Schützenkultur wird nicht nur barrierefrei zugänglich sein, sondern auch multimedial und interaktiv die Geschichte der süddeutschen Schützenkultur erläutern. Es soll für die vielen Mitglieder der Schützenvereine eine besondere Anlaufstelle werden. Denn schon im früheren Schützenmuseum hätten so manche Besucher Exponate entdeckt, die einst ihrem Urgroßvater gehört hätten, freut sich die stellvertretende Präsidentin des Schützenbezirks Schwaben, Martina Steck. Schon das Schützenmuseum "war von Anfang an ein beliebtes Ausflugsziel unserer Schützenvereine. […] Nun sind wir froh und dankbar, dass die Hürden genommen sind und wir das neue Haus zur Schützenkultur mit etwas baulicher Verzögerung einweihen."

Historische und moderne Waffen

Im Museum ließen sich kleine Schätze entdecken, sagt Steck, es handele sich um die Wurzeln des Schießsports. Besucherinnen und Besucher würden Waffen aus längst vergangenen Zeiten zu sehen bekommen, die mit den heutigen Sportgeräten fast nicht mehr zu vergleichen seien. Erzählt wird die Geschichte der Schützen vom Ende des Mittelalters bis in die 1970er Jahre. Selbst Hand anlegen und Zielwasser beweisen können Interessierte beispielsweise auf dem Areal der Schützenwiese im Obergeschoss des Hauses: Im Stil eines Schützenfests des 18. Jahrhunderts kann man mit Hilfe moderner Lichttechnik selbst einmal versuchen, die Scheibe zu treffen.

Getragen wird das Haus zur Schützenkultur vom Zweckverband Schwäbisches Bauernhofmuseum, in dem sich der Bezirk Schwaben, der Landkreis Unterallgäu, der Heimatdienst Illertal und die Gemeinde Kronburg zusammengeschlossen haben. Ab diesem Montag öffnet das Haus zur Schützenkultur für alle Besucher des Bauernhofmuseums ihre Tore. Das Museum hat bis Mitte Oktober täglich außer montags ab 9 Uhr geöffnet.