Schwaben: Bus und Bahnfahren seit Jahreswechsel teils teurer

Fahrgäste von Bus und Straßenbahn in Augsburg müssen jetzt tiefer in die Tasche greifen: Zum neuen Jahr sind die Preise im Schnitt um etwa zehn Prozent angehoben worden. So kostet beispielsweise die Streifenkarte im Gebiet des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) künftig 13,20 Euro statt bisher zwölf Euro. Das Einzelticket für eine Zone und auch die Kurzstrecke steigt von 1,60 Euro auf 1,80 Euro. Teurer um etwa zehn Prozent werden auch die Monatskarten. Die Cityzone rund um den Augsburger Königsplatz und Hauptbahnhof bleibt dafür weiter kostenlos. Und für die sozial Schwächeren gibt es auch eine Entwarnung: Die Kosten für das Sozialticket in Augsburg bleiben einstweilen unverändert.

Hohe Energiepreise machen Bus und Bahnfahren teurer

Hintergrund für die Preiserhöhungen sind nach Angaben des AVV vor allem die gestiegenen Energiepreise. Um das ÖPNV-Angebot im gewohnten Umfang aufrechterhalten zu können, müsse man die enormen Kostensteigerungen ausgleichen, teilt der AVV mit. Die Tariferhöhung wurde im Herbst im Augsburger Stadtrat durchgewunken.

Einige Stadträte hatten damals eine Verschiebung der Tariferhöhung gefordert, bis das bundesweit geltende 49-Euro-Monatsticket erhältlich ist. Doch laut AVV decken die Einnahmen aus Ticketverkäufen bereits heute nur etwa 45 Prozent der tatsächlichen Kosten des ÖPNV. Die darüberhinausgehenden Kosten von aktuell etwa 20 Millionen Euro für den AVV-Regionalbus werden jährlich von den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und der Stadt Augsburg ausgeglichen. Zusätzlich bezuschussen die Stadtwerke Augsburg den Nahverkehr in der Stadt Augsburg mit mehr als 40 Millionen Euro jährlich.

Teurere Tickets im Landkreis Lindau

Für Fahrgäste im Landkreis Lindau wird es auch teurer: Nach Angaben des "bodo" (Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund), der die Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau verbindet, kosten die Fahrkarten des bodo-Tarifs ab 1. Januar durchschnittlich 6,3 Prozent mehr. "Wir müssen die Preise für Einzelfahrscheine und Zeitkarten anheben. Anders geht es angesichts der extrem gestiegenen Energiekosten nicht", sagt bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. Eigentlich wären 15 Prozent notwendig, aber die Landkreise würden finanzielle Unterstützung leisten. So kostet beispielsweise der Einzelfahrschein für eine Tarifzone jetzt 2,50 statt bisher 2,40 Euro. Eine Tageskarte für eine Person im gesamten bodo-Netz gibt es jetzt für 18,60 statt bisher 17,50 Euro.

Im Oberallgäu könnten günstigere Tickets kommen

Nach Angaben von "mona" (Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu) wird es in Kempten und im Oberallgäu, zumindest zum Jahresbeginn, noch keine Tarifanpassung geben. Geplant sind jedoch auch Tickets, die künftig weniger kosten sollen. Ziel dabei: die Jahresabos sollen attraktiver werden. Außerdem sollen die Tickets vereinheitlicht werden. Damit werde die Abrechnung zwischen Busunternehmern und dem Landratsamt erleichtert.