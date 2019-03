Schwaben hält die niedrigste Arbeitslosenquote in Bayern

Wie die Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, waren im März 28.488 Männer und Frauen in Schwaben arbeitslos. Das waren 1.670 weniger als im Februar. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, bescheinigt der Region eine hohe und stabile Beschäftigungsstruktur:

"Schwaben ist nicht so sehr von den saisonalen Ausschlägen betroffen." Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

Verglichen zum März des Vorjahres ist die Quote in Schwaben weiter gesunken. 2018 lag die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent. Damals waren 1.025 Menschen mehr in Schwaben ohne Job.

Tipp für Jugendliche: Schon jetzt für Ausbildungsplatz bewerben

Obwohl das Ausbildungsjahr erst in gut einem halben Jahr beginnt, fordert Behördenchef Holtzwart die Jugendlichen in Schwaben dazu auf, sich bereits jetzt nach einem Ausbildungsplatz umzusehen. Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen sei derzeit hoch. So kommen in Schwaben auf 13.600 offene Ausbildungsplätze etwa 9.300 Bewerber. Wegen dieser Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage würden sich die Unternehmen immer früher um Azubis bemühen, so Holtzwart.