Schwabacher Johanniter mit neuer Drohne für Rettungseinsätze

Vermisstensuchen, Brände, Rettungsaktionen in unwegsamem Gelände: Die Einsatzfelder für Drohnen sind vielfältig. Immer wenn Bilder aus der Luft hilfreich oder Gelände für Menschen schwer zu erreichen sind, leisten die unbemannten Fluggeräte wichtige Arbeit, nun auch für die Johanniter in Schwabach.

High-Tech samt Wärmebildkamera

Die Drohne der Schwabacher Johanniter kann laut Hersteller in bis zu drei Kilometern Entfernung vom Piloten an der Fernsteuereung eingesetzt werden, so die Johanniter. Sie ist neben einer normalen Videokamera auch mit einer Restlicht- und Wärmebildkamera sowie diversen Positionslichtern für Nachtflüge ausgestattet. Durch die vier Rotorblätter und GPS-Unterstützung hält sich die Drohne auch bei starkem Wind mit Geschwindigkeiten bis 40 Kilometern pro Stunde selbstständig in der Luft.

Finanzierung durch Spenden für Schwabacher Johanniter

Die Alarmierung erfolgt auf Anforderung der Einsatzleitung. Die "Einsatzkräfte Drohne" werden im Ernstfall durch einen Piepser angefordert. Finanziert wurde die Schwabacher Drohne durch Spenden. 60 Privatleute und Unternehmen aus dem Raum Schwabach haben die Anschaffung des 14.000 Euro teuren Geräts unterstützt, so die Johanniter.

Bayernweit zahlreiche Drohnen für Rettungsdienste

Bayernweit haben die Johanniter aktuell sechs derartige Drohnen im Einsatz. Neben der Drohne in Schwabach sind eine ist im schwäbischen Altusried, eine in München und drei in Würzburg stationiert. Das Bayerische Rote Kreuz hat nach eigenen Angaben über 100 Drohnen für Rettungseinsätze zur Verfügung.