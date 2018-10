Schwabacher Einkaufszentrum geräumt - 17 Verletzte

Zunächst hatten Mitarbeiter gegen 18.15 Uhr einen "undefinierbaren, beißenden Geruch" bemerkt und daraufhin Polizei und Rettungsdienst verständigt. Nachdem auch mehrere Kunden über Atemwegsreizungen klagten, räumten die Einsatzkräfte das "Oro"-Einkaufszentrum im Süden von Schwabach vorsorglich. 17 Menschen wurden verletzt, drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wie viele Menschen sich am Abend insgesamt in dem Gebäude befunden hatten ist unklar.

Ursache unklar

In dem Einkaufszentrum befinden sich unter anderem ein großer Elektromarkt sowie ein Supermarkt. Erste Messungen der Feuerwehr, was die Atemwegsreizungen ausgelöst haben könnte, blieben bislang ohne Ergebnis. Das Einkaufszentrum wurde dennoch noch am Abend wieder freigegeben. Allein Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit über 70 Mann im Einsatz.