Corona-Hotspot: Schwabach verhängt Ausgangbeschränkungen

Ab Donnerstag gilt auch in der Stadt Schwabach eine Ausgangsbeschränkung. Wegen des dynamischen Infektionsgeschehens und einem Inzidenzwert von über 340 trafen Stadt, Gesundheitsamt und Regierung von Mittelfranken diese Entscheidung, erklärt Oberbürgermeister Peter Reiß (SPD).

Triftiger Grund, um Haus zu verlassen und Wechselunterricht

Die Bürgerinnen und Bürger sollen nur noch aus einem triftigen Grund das Haus verlassen. Darunter zählen der Weg zur Arbeit oder Schule, zum Arzt, die Unterstützung von pflegebedürftigen Angehörigen, Gottesdienste, Gassigehen, Sport im Freien oder Amtsgänge. Für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe findet ab morgen außerdem Wechselunterricht statt.

Negatives Schnelltestergebnis bei Besuch im Pflegeheim

Für Pflegeheime gilt: Nur mit einem negativen Schnelltestergebnis kann man Angehörige besuchen. Demonstrationen dürfen laut der Stadt nur an einem festen Ort mit einer Maximaldauer von 60 Minuten stattfinden. Die Maskenpflicht und das Alkoholverbot in der Innenstadt und im Bahnhofsgebiet bleibt bestehen. Mit den Maßnahmen orientiere man sich an den Regeln in der Nachbarstadt Nürnberg.

Bundesweit einer der höchsten Inzidenzwerte

Die Regeln sollen vorerst bis einschließlich 14. Dezember gelten. Die Entwicklungen werden laut Oberbürgermeister Peter Reiß weiter beobachtet. In den vergangenen sieben Tagen wurden 341,62 Fälle (LGL, 2.12., 8:00 Uhr) pro 100.000 Einwohner gemeldet. Damit gehört Schwabach laut dem Robert-Koch-Institut zu den bundesweit zehn Städten mit dem höchsten Inzidenzwert.

