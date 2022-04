Schwabach: Fahrradfahrer stirbt nach Sturz – Zeugen gesucht

Nachdem ein Mann Montagfrüh in Schwabach mit seinem Fahrrad gestürzt ist, hat sich sein Zustand am gestrigen Vormittag derart verschlechtert, dass er gestorben ist. Wie die Polizei mitteilt, sucht sie nun Zeugen des Sturzes. Demnach war der 50-Jährige am Morgen zwischen 06.15 Uhr und 06.30 Uhr auf dem Radweg parallel zur Rother Straße in Schwabach mit seinem silbergrauen Fahrrad unterwegs.

Mann fuhr nach dem Sturz in die Arbeit

Hundert Meter vor der Einmündung in die Straße "Im Vogelherd" muss er laut Polizei gestürzt sein. Dort fand ein Arbeitskollege den 50-Jährigen auf dem Bauch liegend. Die beiden Männer fuhren dennoch mit ihren Fahrrädern zu ihrer Arbeitsstelle. Im Laufe des Vormittags verschlechterte sich der Gesundheitszustand des gestürzten Fahrradfahrers.

Polizei sucht Zeugen des Sturzes

Er wurde bewusstlos und starb trotz Reanimationsversuchen. Die Polizei geht davon aus, dass der Tod des 50-Jährigen mit dem Sturz zusammenhängt und sucht nun Zeugen, die etwas über den Unfallhergang sagen können.