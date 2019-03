Schutzzäune: Bund Naturschutz warnt vor Krötenwanderung

Der Bund Naturschutz warnt Autofahrer in den kommenden Wochen vor Kröten und anderen Amphibien, die von ihren Winterquartieren zu ihren Laichplätzen unterwegs sind. In Neukirchen (Lkr. Amberg-Sulzbach) haben die Naturschützer am Dienstag vorgestellt, wie sie die Kröten vor dem Tod auf den Straßen bewahren.

Schutzzäune sollen den Weg weisen

Zusammen mit Straßenbaubehörden, Gemeinden und Landschaftspflegeverbänden errichtet der Bund Naturschutz auch heuer wieder Schutzzäune, um Kröten und andere Amphibien zu ihren Laichgewässern zu leiten. Die bayernweite Aktion bewahrt jährlich bis zu 700.000 Amphibien davor, überfahren zu werden.

Ab einer Nachttemperatur von etwa fünf Grad und bei nassem Wetter sind Kröten und andere Tiere massenweise auf Wanderschaft.

Jeder kann mithelfen

Ehrenamtliche des Bund Naturschutz kontrollieren morgens und abends an Straßenrändern die Fangzäune und bringen die eingesammelten Tiere auf die andere Straßenseite. Die Naturschützer machen sich dafür stark, dass die Inhalte des Artenschutz-Volksbegehrens ins Naturschutzgesetz aufgenommen werden. Das Verschwinden von Insekten bedrohe auch den Bestand an Kröten, Fröschen und Molchen, sagte Reinhard Scheuerlein vom Bund Naturschutz in der Oberpfalz. Wer mithelfen wolle, Amphibien an den Schutzzäunen zu retten, der könne sich bei seiner örtlichen Bund-Naturschutz-Gruppe melden.

Im Landkreis Amberg-Sulzbach etwa haben die Gruppen neun Amphibienschutzzäune aufgebaut. Etwa 40 Helferinnen und Helfer betreuen die Übergänge in den nächsten Wochen morgens und teilweise abends.

Die Naturschützer bitten Autofahrer um besondere Vorsicht in den kommenden Wochen. Die Autofahrer sollten Tempolimits an den Amphibienzäunen beachten und Rücksicht auf die Helfer nehmen, die am Straßenrand die Tiere einsammeln. Wer eine Stelle entdeckt hat, an der viele Kröten überfahren werden, weil es noch keinen Schutzzaun gibt, soll sich beim Bund Naturschutz melden.