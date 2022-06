Schutzweste für die Seele: Polizei-Seelsorger im Einsatz

Am 25. Juni 2021 starben in der Würzburger Innenstadt drei Menschen bei einem Messerangriff, mehrere Personen wurden verletzt. Ein belastender Einsatz auch für Polizistinnen und Polizisten. Als Reaktion auf den Messerangriff hat nun das Polizeipräsidium Unterfranken die Nachsorge ausgebaut. Dabei kommt in Würzburg Polizei-Seelsorger Matthias Zöller zum Einsatz.

Polizisten unterstützen Kollegen nach schwierigen Einsätzen

Der Vorteil der 14 speziell geschulten Polizistinnen und Polizisten: Sie kennen den Berufsalltag und mussten oft selbst belastende Situationen erleben. In einer einwöchigen Schulung haben sie nun gelernt, wie sie mit Tod, Gewalt und Leid besser umgehen und ihre Kolleginnen und Kollegen nach solchen Erlebnissen unterstützen können.

Seelsorge innerhalb der Polizei oder durch Kirchen

Manchen Menschen fällt es leichter, sich einem Kollegen anzuvertrauen – andere gehen lieber auf den geistlichen Beistand zu, die Polizei-Seelsorger der katholischen und evangelischen Kirche. Wichtig sei jedoch immer ein Gesprächsangebot nach Einsätzen, so Polizei-Seelsorger Matthias Zöller.

Schlaflose Nächte und schlimme Bilder in den Köpfen der Polizisten

Jochen Dietrich leitet in Unterfranken die Psychosoziale Nachbetreuung der Polizei. Er kennt deren Notwendigkeit aus eigener Erfahrung. Ein totes Kind bei einem Einsatz hat ihn lange nicht mehr schlafen lassen. Der Polizist ist selbst Familienvater und suchte Hilfe. Er fand diese im Gespräch mit Kollegen. Nach dem Würzburger Messerattentat haben Dietrich und Zöller die Schulung von Kolleginnen und Kollegen vorangetrieben. Sie sollen Türöffner sein, damit sich möglichst viele trauen, nach traumatisierenden Erlebnissen Hilfe anzunehmen.

100 Jahre Polizei-Seelsorge in Bayern

2020 feierte die Polizei-Seelsorge in Bayern 100-jähriges Bestehen. Polizei-Seelsorger stehen für Gespräche zur Verfügung, begleiten bei schwierigen Einsätzen und wollen Halt und Orientierung geben. Für Matthias Zöller hat Seelsorge in Bayern nicht an Aktualität verloren. Er ist in Unterfranken für rund 4.000 Beamtinnen und Beamten zuständig und fast täglich gefordert. Zudem bereitet er die Auszubildenden vor. Die Erfahrung des Polizei-Seelsorgers zeigt, dass schwierige Einsätze so besser zu bewältigen sind.