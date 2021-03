Schutzgebiete: Wieviel Schutz bieten sie wirklich?

Das "Unersetzliche" ersetzen

Und so "unersetzlich" der Bannwald laut Bayerischem Waldgesetz auch ist, so ersetzbar ist er in der Realität. Denn das Gesetz sagt auch, dass der Bannwald "in seiner Flächensubstanz erhalten werden muss". Das heißt: Es müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Ob der Bannwald in Meitingen gerodet werden darf, entscheidet letztendlich die Gemeinde. Bürgermeister Michael Higl erklärt, wie der Wald ausgeglichen werden könnte: Für siebzehn gerodete Hektar sollen 24 Hektar neu geschaffen werden. Außerdem sollen Nistplätze und Lebensraum für gefährdete Arten entstehen, so Higl: "Die Maßnahmen müssen zuerst stattfinden, müssen evaluiert und umgesetzt werden. Dann kann es teilweise Rodungsgenehmigungen geben - die erste Rodung in drei Jahren nicht auf siebzehn Hektar, sondern maximal fünf Hektar. Erst wenn die vollständig bebaut sind, könnten die nächsten Maßnahmen folgen.“

Kritik der Umweltschützer

Der neue Wald wäre auf jeden Fall größer. Doch er muss erst einmal wachsen. Und das dauert, sagt Johannes Enzler vom Bund Naturschutz: "Die Zeiträume sind nicht mehr überblickbar, 80 Jahre, bis ein Wald so eine Funktion hat, wie er jetzt hat, das ist eine Zeitspanne, da werden viele Tier- und Pflanzenarten nicht mehr mitkommen, die werden abgeschnitten".

Kein Einzelfall

Ein ebenso "unersetzlicher" Wald wie der in Meitingen steht in Nürnberg: Der Reichswald. Wie ein riesiger Halbkreis umschließt er im Osten den Ballungsraum Nürnberg-Erlangen-Fürth. Die 36.000 Hektar Kulturwald sind grüne Lunge, Naherholungsgebiet, Klimaregulator, europäisches Vogelschutzgebiet und Biotop für seltene Tiere und Pflanzen. 32.000 Hektar sind als Bannwald ausgewiesen. Und auch der ist nicht vor Begehrlichkeiten sicher. Denn die Bahn will bauen. Im Bannwald.

ICE-Werk statt Wald

Auf einer Länge von fünfeinhalb Kilometern und einer Breite von sechs Gleisen soll ein neues Instandhaltungswerk für die ICE-Flotte entstehen. Eine Fläche von bis zu 46 Hektar müsste dafür abgeholzt werden. Ein ähnliches Werk wurde 2018 in Köln eröffnet. Seither klagen die Anwohner über Lärm, vor allem durch Hup-Tests in der Nacht. Für Professor Hubert Weiger, den langjährigen Vorsitzenden des Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland und heutigen Ehrenvorsitzenden sind die aktuellen Pläne der Bahn ein Unding: "Das darf doch nicht in einem Bannwald passieren und damit im Nürnberger Reichswald. Es gibt genügend Ausweichmöglichkeiten und Alternativen für die Bahn - wenn sie endlich echte Alternativprüfungen durchführen würde."