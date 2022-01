Schutzengel für betrunkenen Unfallfahrer im Kreis Bamberg

Ein Fahrer des Winterdienstes ist in der Nacht auf Dienstag im Landkreis Bamberg zum Schutzengel eines Unfallopfers geworden. Wie die Polizei meldet, hat der Fahrer am Rand der Straße zwischen Reundorf und Obergreuth einen auf dem Boden liegenden Mann entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Der 55-Jährige war offenbar alkoholisiert.

Betrunkener schläft auf eisiger Straße mit 1,28 Promille

Mehr als vier Stunden zuvor war der Polizei in der Nähe ein beschädigter Wagen in einem Graben gemeldet worden. Die Beamten fanden an der beschriebenen Stelle nur den Wagen, aber keinen Fahrer vor. Das Auto konnte schließlich dem 55-Jährigen zugeordnet werden. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, sein Wagen wurde abgeschleppt. Ein Alkoholtest ergab 1,28 Promille. Die Temperaturen lagen in der Nacht um den Gefrierpunkt.