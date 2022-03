"Schutzcafé" soll Lücke im Landkreis Neumarkt schließen

Bevor überhaupt die Finanzierung für das Schutzcafé klar war, stand bereits der Ort fest. Als zum ersten Mal die Idee dazu aufkam, erklärte sich das Café Immergrün in der Pulverturmgasse in Neumarkt schon bereit, jeden ersten Dienstag im Monat seine Räume zur Verfügung zu stellen. Der Kontakt kam durch die damalige Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises zustande. Ein "Glücksfall", wie die Ehrenamtlichen im Beirat Junger Frauen finden.

Schutzcafé soll Angebot im Landkreis verbessern

Im vergangenen Jahr überlegte sich der Beirat - selbst alle junge Frauen - welche Angebote im Landkreis noch fehlen. Schnell war klar, dass eine Anlaufstelle entstehen soll für junge Mädchen und Frauen. "Wir haben einfach festgestellt, dass das in Neumarkt fehlt", erklärt Beirätin Johanna Mederer.

Bisher mussten junge Menschen aus dem Landkreis ungefähr eine Stunde Fahrzeit in Kauf nehmen. Eine Zumutung für Jugendliche, die noch nicht mobil sind, so Johanna Mederer weiter. Auch die Finanzierung war schnell geklärt. Die Gruppe hat sich erfolgreich um Fördergelder des Bayerischen Jugendrings beworben. So kann das Projekt bis Jahresende finanziert werden. Wie es danach weitergeht, sei derzeit noch unklar und hinge auch davon ab, wie gut das Angebot angenommen werde.

Hilfe in ungezwungener Atmosphäre

Betroffene von sexualisierter Gewalt im Landkreis Neumarkt sollen sich hier zukünftig ungezwungen Hilfe holen können. Die Idee: junge Frauen und Mädchen können sich hier untereinander zu den Themen Gewalt, Mobbing oder Bodyshaming austauschen. Das Angebot ist anonym. Außerdem steht mit Christa Schäfer eine Psychologin bereit. Sie kann auch heikle Fragen beantworten, zum Beispiel: Wie gehe ich damit um, wenn ich selber Opfer werde? Und welche Beratungsangebote stehen mir jetzt zur Verfügung?

Start am 1. März

Vor dem Start sind die fünf Beirätinnen zu verschiedenen Schulen im Landkreis gefahren, um mit Postern auf das Angebot aufmerksam zu machen. Für den ersten Termin am Dienstag hoffen sie, dass vielleicht zwei bis drei Interessierte vorbeischauen. Das Schutzcafé hat ab 15.30 Uhr geöffnet.