Schutz vor Wölfen: Nutztierhalter erhalten Fördergelder

Gute Nachrichten für Nutztierhalter in Bayern zum Tag des Wolfes: Sie können von nun an Fördergelder beantragen, um ihre Tiere vor Wölfen zu schützen. Das teilt der Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit Sitz in Hilpoltstein mit. Gefördert werden unter anderem mobile Elektrozäune und mobile Ställe für Schafe und Ziegen. Auch die Anschaffung eines Herdenschutzhundes soll zukünftig finanziert werden.

Wölfe auch in Oberfranken unterwegs

In Bayern gebe es mittlerweile vier Regionen mit standorttreuen Wölfen, also Wölfen, die sich nachgewiesenermaßen mindestens sechs Monate in einer Region aufhalten. Eine dieser Regionen ist der Veldensteiner Forst in Oberfranken. Bereits im Dezember war im oberfränkischen Landkreis Kronach ein Wolf von einer Wildtierkamera aufgenommen worden.

Tierhalter sollen Fördergelder zum Herdenschutz beantragen

Damit Weidetiere optimal geschützt werden können, appelliert der LBV an Tierhalter, die neuen Fördermöglichkeiten zu nutzen. Die Förderung für Herdenschutz sei zunächst in den bekannten Wolfsgebieten im Nationalpark Bayerischer Wald, Veldensteiner Forst, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und in der Rhön möglich. Nutztierhalter in anderen Regionen, in denen Wölfe gesichtet werden, können aber ebenfalls eine Förderung für Herdenschutz beantragen. Die Förderrichtlinie schließe keine Gebiete von vornherein aus.

30. April ist Tag des Wolfes

Seit 20 Jahren sind die Rudeltiere wieder in Bayern zuhause, so der LBV. Jedes Jahr zum 30. April rufen LBV und der Naturschutzbund Deutschland den Tag des Wolfes aus. An diesem Datum endet aus wissenschaftlicher Sicht das Wolfsjahr. Im Mai wird der Wolfsnachwuchs geboren, womit ein neues "Monitoring-Jahr" beginnt. Damit wird wissenschaftlich dokumentiert, wo und wie viele Tiere aktuell in Deutschland leben.