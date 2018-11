Schutz vor K.o.-Tropfen: Ebersberg verteilt Gratisdeckel

Es ist auch in Oberbayern der Alptraum vieler, die sich ins Nachtleben stürzen: mit K.o.-Tropfen willenlos gemacht zu werden. "Spikeys" und "BSafe-Discs" sollen in Zukunft die Getränke auf Partys, in Bars, Kneipen und Clubs besser schützen. "Spikeys" sind Plastikpfropfen, die in den Flaschenhals gesteckt werden, "BSafe-Discs" sind beschichtete Papierdeckel, die das Glas oben komplett abdecken. Beide haben in der Mitte eine Aussparung für Strohhalme.

K.o.-Tropfen nur wenige Stunden nachweisbar

So sollen Fälle wie der in München 2016 verhindert werden: Damals wurden einer Frau bei einem Besuch einer Shisha-Bar K.o.-Tropfen verabreicht – anschließend wurde sie von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt.

Mehrere K.o.-Tropfen-Fälle habe es auch in Ebersberg dieses Jahr gegeben, so das Landratsamt. Genaue Fallzahlen kann das Amt nicht nennen, weil K.o.-Tropfen schon wenige Stunden nach der Einnahme nicht mehr im Körper nachweisbar sind.

Fall der Freiburger Studentin gab Ausschlag für Ebersberger Aktion

Die mutmaßliche Gruppenvergewaltigung einer Freiburger Studentin Mitte Oktober, bei der K.o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten, sei der Anstoß gewesen, jetzt aktiv zu werden, so Bernhard Wacht von der präventiven Jugendhilfe Ebersberg.

Eine hundert Prozent sichere Lösung sind die Schutzdeckel laut Landratsamt nicht. Sie seien aber ein Symbol, das Aufmerksamkeit für das Thema errege und eine gute erste Präventionsmaßnahme.