Schutz vor Angriffen: Body-Cam auch für oberpfälzer Polizisten

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat am Dienstagvormittag die "Body-Cam" als neues Einsatzmittel für oberpfälzer Polizeibeamte vorgestellt. Die Kamera an der Uniform soll ab sofort gefährliche Einsatzsituationen aufzeichnen und so potentielle Angreifer abschrecken.

Immer mehr Gewalt gegen Polizisten

Hintergrund der neuen Technik ist die ansteigende Gewalt gegen Polizeibeamte. Allein im Jahr 2018 habe es nach Angaben der Polizei in der Oberpfalz 647 Angriffe auf Polizisten gegeben. Das waren 40 mehr, als noch im Vorjahr. Damit sei ein neuer Höchststand erreicht worden, sagt der oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink. Der Einsatz der Body-Cams soll sich ausschließlich auf "gefährliche Orte" und "kritische Einsatzorte" beschränken, so die Polizei. Laut einer wissenschaftlichen Analyse könnten die Kameras einen großen Beitrag zur Sicherheit der Polizisten leisten. Sie würde die Chancen erhöhen, Einsätze ohne Eskalation zu bewältigen.

Aufzeichnungen regelmäßig gelöscht

Die Kameras sollen mit deutlichen Hinweisschildern „VIDEO/AUDIO“ gekennzeichnet werden. Aktivierung und Aufzeichnung werden mit farbigen LEDs, einem akustischen Signal und vom Beamten selbst angekündigt. Regelmäßig würden die Aufzeichnungen gelöscht. Seit Ende Juli wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums 111 Body-Cams für die oberpfälzer Polizei ausgeliefert.

In Niederbayern werden Body-Cams bereits seit Juli eingesetzt.