Schutz für Vögel vor tödlichen Stromschlägen

Bis Ende Februar will die N-ERGIE im Bereich Wassertrüdingen 65 Mittelspannungsmasten mit dem schützenden Kunststoff, sogenannten Vogelschutzhauben, ausgestattet haben.

Schutz vor tödlichem Stromschlag

Heute werden Monteure die Vogelschutzhauben an den Masten zwischen den Ortsteilen Geilsheim und Obermörgersheim montieren. Sie arbeiten dabei mit einem sogenannten Hubsteiger in zwölf Metern Höhe. Die Hauben stellen einen wirksamen Schutz für Vögel vor einem tödlichen Stromschlag dar.

Großvögel besonders gefährdet

Seit 2002 schreibt das Bundesnaturschutzgesetz vor, dass neu zu errichtende Strommasten so ausgestattet sein müssen, dass Vögel vor dem Strom-Tod bewahrt werden. Bestehende Masten müssen nachgerüstet werden. Stromleitungen stellen besonders für Vögel mit großer Flügelspannweite eine erhebliche Gefahr dar. Gerät der Vogel mit seinen Flügeln zwischen zwei Leitungen, droht ein tödlicher Stromschlag. Gerade in Gebieten mit Seeadler-, Uhu- oder Storchbrutplätzen habe es in der Vergangenheit erhebliche Verluste gegeben, so das Bundesumweltministerium.

Der Stromversorger N-ERGIE aus Nürnberg betreut 34.000 Mittelspannungsmasten in seinem Netzgebiet. Dieses reicht vom Würzburger Umland bis Eichstädt sowie von Weikersheim bis Sulzbach-Rosenberg.