Schutz für neue Amphibien-Lebensräume in der Kiesgrube

Auf dem Gelände einer Kiesabbaustätte bei Bad Wörishofen lebt sie, die seltene Kreuzkröte. Zwischen Gruben und aufgeschütteten Kiesbergen entstehen durch den Abbau immer wieder neue Tümpel. Und in diese legen die sechs bis sieben Zentimeter großen Tiere ihre Eier.

Eine kleine Pfütze reicht

Selbst in kleinsten Pfützen, kaum größer als ein Fußabstreifer, laichen die Amphibien, sagt Brigitte Kraft vom Landesbund für Vogelschutz (LBV): "Die Kreuzkröte geht nicht in die Baggerseen rein. Sie braucht kleine, fischfreie Gewässer. Wenn das Wasser nach Fisch riecht, legen die da ihre Eier nicht rein." Denn die Eier würden von Fischen gefressen. Dadurch, dass im Kieswerk immer wieder neue Tümpel entstehen und die alten wieder verschwinden, siedeln sich darin keine Fische an.

Arten für nachfolgende Generationen erhalten

Der Betreiber des Kieswerks, die Firma BK Kies, hat mit den Vogelschützern jetzt einen Kooperationsvertrag zum Schutz der Kreuzkröte auf seinem Betriebsgelände unterzeichnet. "Die Vorgaben kommen vom LBV und wir setzen die Maßnahmen um. Das sind alles überschaubare Maßnahmen, dass die Tiere sich wohlfühlen können", sagt BK-Kies-Geschäftsführer Karl Zingerle. Die Mitarbeiter seien mit großer Motivation dabei. Gerade auch weil es beim Thema Rohstoffgewinnung häufig heiße, man betreibe Raubbau an der Natur, sei ihm dieses Engagement wichtig. Auch, damit "nachfolgende Generationen diese Tiere lebend und nicht nur in den Büchern anschauen können".

Schutz vor schweren Baumaschinen

Die Zusammenarbeit mit dem LBV besteht demnach in einem "Biotopmanagement": Die Naturschützer überwachen die Krötenbestände und die sich ständig ändernden Gegebenheiten im Gelände. Mit BK Kies werden dann geeignete Schutzmaßnahmen abgestimmt. So werden etwa im Frühjahr dort, wo sich die Tiere aufhalten, Krötenzäune aufgebaut, die ihnen den Weg zu den Tümpeln für die Eiablage abschneiden. An dem Zaun sammelt man die Kröten dann auf und trägt sie in Kübeln zu den Laichplätzen. Damit müssen sie keine Fahrwege überqueren, auf denen Radlader und Lastwagen für sie zur tödlichen Gefahr werden könnten. Und es werde auch mal "ein Kieshaufen aufgehaldet oder eine Mulde ausgehoben", sagt Karl Zingerle, um geeignete Habitate für die Kröten zu schaffen.

Ursprünglicher Lebensraum der Kröte ist fast ganz verschwunden

Ursprünglich sei die Kreuzkröte in Schwaben in den Flussauen etwa der Iller oder des Lech sehr zahlreich vorgekommen, erzählt Brigitte Kraft vom LBV. Nach Überschwemmungen durch Hochwasser blieben dort immer neue, sumpfige Gebiete und kleine Tümpel zurück. "Die Kreuzkröte ist eine sogenannte Katastrophenart. Die kommt dort vor, wo sich immer wieder was verändert. Diese Dynamik in den Flussauen haben wir nicht mehr", so Kraft weiter. Auch wenn vielerorts mit Renaturierungs-Projekten versucht wird, langsam wieder solche Überschwemmungsflächen zu schaffen, verhindern Fluss-Begradigungen und Deich-Bauten heute noch weitgehend, dass auf natürliche Weise solche Lebensräume für die Tiere entstehen.

Kreuzkröte auf der "roten Liste"

Die Kreuzkröte steht so auch als stark gefährdete Art auf der roten Liste der Bundesrepublik Deutschland und ist gemäß der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ebenfalls eine europaweit streng zu schützende Art. Und sie steht damit nicht allein: Im vom bayerischen Naturschutzfonds geförderten Projekt "Natur auf Zeit" gibt es weitere vergleichbare Kooperationen mit Betreibern von Rohstoff-Abbaustätten zum Schutz bedrohter Amphibienarten. Dabei will der LBV weiteren Amphibienarten unter die Arme greifen: Etwa der Wechselkröte, dem Laubfrosch, der Gelbbauchunke oder dem Kammmolch.

Ersatzlebensraum wichtig für den Erhalt der Art

Für die Kreuzkröte seien Rohstoffabbaugebiete wie in Bad Wörishofen ein "optimaler Lebensraum". Man stoße bei den meisten Betreibern auf offene Ohren, sie machten in der Regel gerne und oft sogar "mit Begeisterung" mit, sagt Brigitte Kraft; so wie auch BK Kies in Bad Wörishofen. Hier könnte das Refugium im Ersatzlebensraum Kiesgrube ein wichtiger Baustein für den Erhalt der Kreuzkröte sein - zumindest bis die Renaturierungsmaßnahmen an den Flüssen greifen.