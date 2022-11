Schuster: Ein drittes Mal Präsident des Zentralrats der Juden?

Am Nachmittag wählt der Zentralrat der Juden in Deutschland einen neuen Präsidenten. Dabei wird nach jetzigem Stand wohl der Würzburger Josef Schuster für eine dritte Amtszeit gewählt werden. Die Pressestelle des Zentralrats der Juden sagte am Freitagnachmittag auf BR24-Anfrage, es gebe bislang keinen Gegenkandidaten.

Neun Präsidiumsmitglieder entscheiden

Ob Schuster für weitere vier Jahre wiedergewählt wird, entscheidet sich bei der Ratsversammlung in Frankfurt am Main. Die Landesverbände schicken ihre Delegierten dorthin. Laut einem Sprecher des Zentralrats werden drei von ihnen ins Präsidium gewählt. Die anderen sechs Mitglieder des Präsidiums werden aus den Reihen des Direktoriums gewählt. Das Präsidium wählt dann aus den eigenen Reihen den Präsidenten.

"Wenn mir am 27. November die Gremien des Zentralrats nochmal das Vertrauen schenken, freue ich mich, weiterhin meinen Beitrag für die jüdischen Gemeinden, für den Zentralrat, aber auch für das Land leisten zu können", erklärte Schuster in der "Jüdischen Allgemeinen" im September.

Schuster seit acht Jahren Präsident

Der 68-jährige Schuster gehört dem Präsidium des Zentralrats der Juden in Deutschland seit 1999 an. Im November 2014 wurde er erstmals zum Präsidenten gewählt. Im November 2018 trat er seine zweite Amtszeit an, zu der er in einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) sagte: "Ich bin zufrieden. Es geht mir, bei allem, was leider im Bereich Antisemitismus immer noch passiert, stets darum, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und zu fördern, sichtbarer zu machen und damit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten." Das Wichtigste in dieser Hinsicht sei Schuster zufolge die Grundsteinlegung für die Jüdische Akademie in Frankfurt am Main gewesen, die im Frühjahr 2024 eröffnet werden solle.

In der "Jüdischen Allgemeinen" bezeichnete Schuster zudem die Zusammenarbeit mit der Kultusministerkonferenz als großen Erfolg in seiner bisherigen Amtszeit. Sein Ziel sei es gewesen, jüdisches Leben und jüdische Geschichte im Schulunterricht nicht nur in Zusammenhang mit der Verfolgung während der NS-Zeit zu thematisieren.

Offener Antisemitismus erschreckend

Als Aufgabe einer möglichen dritten Amtszeit sieht Schuster die Stärkung der Gemeinden, da die Mitgliederzahlen aus demografischen Gründen abnähmen: "Vor allem für Familien und Jüngere sollten die Gemeinden Anlaufstellen und Begegnungsorte sein", so Schuster. Deshalb habe der Zentralrat ein Gemeindecoaching auf den Weg gebracht.

Außerdem sei die "Zunahme eines offenen Antisemitismus innerhalb der vergangenen vier Jahre" erschreckend. Dazu zählt Schuster den Anschlag auf die Synagoge in Halle "und zahlreiche Übergriffe auf Jüdinnen und Juden". Dieses Jahr habe "sich dieser unverhohlene Antisemitismus in der documenta" gezeigt: "Die Reaktionen von politisch Verantwortlichen waren für mich teilweise völlig unverständlich. Das, was wir dort erlebt haben, habe ich mir in meinen schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen können. Das zeigt, dass Judenhass in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist", beklagte Schuster im Gespräch mit der KNA. "Auch den Anstieg judenfeindlicher Straftaten halte ich für besorgniserregend."

Bundespräsident: Erinnerung an Shoa wachhalten

Josef Schuster hat sich 1988 in Würzburg als Internist mit eigener Praxis niedergelassen, die er bis 2020 führte. Er ist außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wegen seines Engagements für die Stärkung jüdischen Lebens in Deutschland wurde er 2021 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

"Die Erinnerung an die Shoah wach zu halten und die Lehren, die sich daraus für die freiheitliche demokratische Gesellschaft ergeben, bestimmen sein Handeln. Dabei tritt er stets für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen ein", schrieb das Bundespräsidialamt damals.

Ratsversammlung jedes Jahr im November

Jeweils am letzten Sonntag im November kommen aus ganz Deutschland die Delegierten der jüdischen Gemeinschaft in Frankfurt am Main zusammen. Die Ratsversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium des Zentralrats der Juden in Deutschland und überwacht die Arbeit der Exekutive. Sie ist insbesondere zuständig für alle Grundsatzfragen der jüdischen Gemeinschaft und verabschiedet den Haushalt des Zentralrats.