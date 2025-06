Schusswechsel bei Schleierfahndung – Mann tödlich verletzt

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wurde erstmals am 01.06. um 06:54 Uhr veröffentlicht. In einer früheren Version wurde der Vorfall in Schirnding in Zusammenhang mit den seit Anfang Mai intensivierten Grenzkontrollen gebracht, mit denen die Politik irreguläre Migration eindämmen will. Der Schusswechsel bei Schirnding ereignete sich zwar nahe der Grenze zu Tschechien - jedoch während einer Schleierfahndung. Diese Form der verdeckten Ermittlung gibt es in Bayern bereits seit Langem.