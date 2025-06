Schusswechsel bei Grenzkontrolle - Mann tödlich verletzt

Nach einer Kontrolle der Bundespolizei an der Grenze zu Tschechien ist ein flüchtiger Autofahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei Oberfranken mitteilte, wollten Beamte am Freitagnachmittag im Rahmen der Binnengrenzkontrollen in Schirnding (Landkreis Wunsiedel) das Fahrzeug des Mannes anhalten. Dieser flüchtete jedoch zu Fuß und eröffnete anschließend das Feuer auf die Einsatzkräfte.

Die Beamten erwiderten den Angaben zufolge das Feuer und verletzten den Mann dabei tödlich. Reanimationsmaßnahmen konnten ihn nicht mehr retten. Die Polizisten selbst wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Polizei schweigt bisher zur Identität des Toten

Warum der Mann kontrolliert werden sollte, war zunächst nicht bekannt. Nach eigenen Angaben führt die Polizei im Grenzgebiet stichprobenartige Kontrollen durch. Zur Identität des Toten wollte sich die Polizei am Sonntagmorgen nicht äußern. Die Kriminalpolizei Hof hat demnach in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Intensivere Grenzkontrollen auch zu Tschechien seit Anfang Mai

Grenzkontrollen stehen derzeit im Fokus der öffentlichen Diskussion. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte wenige Stunden nach seinem Amtsantritt Anfang Mai eine Intensivierung der Grenzkontrollen verfügt. Gleichzeitig ordnete er an, dass auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Aus Sicht des Ministers zeigen die Maßnahmen bereits Wirkung.

Tschechien drängt auf ein baldiges Ende der deutschen Binnengrenzkontrollen und sieht in den Maßnahmen eine vorübergehende Ausnahmesituation. Beim Besuch von Bundesinnenminister Dobrindt in Prag hatten beide Länder eine gemeinsame Überprüfung der verschärften Kontrollen im Juni vereinbart.

Mit Informationen von dpa.