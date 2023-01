Schussverletzung: Junger Afghane kostenlos in Nürnberg operiert

Ein elfjähriger Junge aus Afghanistan ist nach einer Schussverletzung im Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg kostenlos operiert worden. Das Krankenhaus hat nach eigenen Angaben die Kosten für Aufenthalt, Versorgung und Arbeitszeit von rund 20.000 Euro übernommen.

"Er kam mit einer offenen Wunden zu uns"

Der Junge war in seinem Heimatland in den Oberschenkel geschossen worden, dabei wurde der Knochen komplett zertrümmert. Außerdem bildete sich im Knochen Eiter, sagte der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie bei Martha-Maria, Prof. Dr. Hans-Dieter Carl, der den Elfjährigen operierte. "Er kam mit einer offenen Wunde zu uns." Jawid sei bereits in Afghanistan versorgt worden, für die Heilung reichte das nicht aus. "Jawid hatte starke Schmerzen beim Laufen, außerdem konnte er das Bein nicht voll belasten", so Carl weiter. Und dabei spielt er zuhause so gerne Fußball.

Knochenersatzmaterial wurde eingesetzt

90 Minuten dauerte die erfolgreiche Operation kurz vor Silvester. Dabei habe die Klinik ein innovatives Verfahren mit einer Art Knochenersatzmaterial angewendet, um den Bruch zu reparieren. "Wenn das nicht behandelt wird, kann das soweit führen dass der Jawid das Bein verliert, jetzt haben wir eine Operation gemacht, bei der wir versucht haben, die Infektion zur Ausheilung zu kriegen, wir haben da so ein Knochenersatzmaterial angelagert", erklärt Prof Hans-Dieter Carl.

Verständigung mit Gesten

Über Jawids Familie, die Umstände der Schussverletzung in Afghanistan ist nichts bekannt. Die Pflegekräfte sind gemeinsam für ihn da und kümmern sich liebevoll um ihn, fast wie eine Ersatzfamilie auf Zeit. Verständigen können sie sich mit ihm allerdings nur mit Gesten. Am kommenden Montag soll Jawid entlassen werden, mit Antibiotika und Medikamenten im Gepäck. Er soll bald wieder zu seiner Familie nach Afghanistan zurückreisen und dort wieder Fußballspielen können.

Ein Kind pro Jahr wird kostenlos operiert

Nach Nürnberg kam der Elfjährige über die Hilfsorganisation "Friedensdorf International", mit der das Krankenhaus im regelmäßigen Austausch steht. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit operiert das Martha-Maria-Krankenhaus in Nürnberg ein Kind pro Jahr kostenlos.