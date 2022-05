Schuss nach hinten? Unterfranken bereitet 9-Euro-Ticket vor

Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat für das 9-Euro-Ticket gestimmt. Damit ist die letzte Hürde genommen. Von Juni bis August soll es bundesweit im Nahverkehr gelten.

"Ist das wirklich die beste Option, um neue Leute vom ÖPNV zu überzeugen?", diese Frage stellt sich Dieter Gerlach, Geschäftsführer der Stadtwerke in Aschaffenburg. Denn das 9-Euro-Ticket erscheint ihm politisch konstruiert und nicht hinreichend durchdacht. "Es wird viele Gelegenheitsnutzer geben", so Gerlach, "alle treffen zu den Hauptstoßzeiten aufeinander." Er rechnet damit, dass Busse überfüllt sein werden, sich Frust breitmachen wird. "Ein Schuss nach hinten, der das System unattraktiv dastehen lässt." Mit dem Zweifel am 9-Euro-Ticket ist er nicht alleine. Kritische Verkehrsexperten sehen es bereits als "Schnellschuss der Politik".