Schuss in den Rücken – Plädoyers im Prozess gegen Landwirt

Dem Landwirt werden versuchter Mord, gefährliche und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Ob er wirklich hinter Gittern landet, ist dabei aber fraglich. Die Staatsanwaltschaft fordert Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung – ein Gutachter hat dem Angeklagten eine paranoide Psychose, also massive Wahnvorstellungen attestiert. Der Nebenklagevertreter ist sich dagegen nicht sicher: er fordert eine Unterbringung oder falls keine Schuldunfähigkeit vorliegt eine Freiheitsstrafe von mindestens zwölf Jahren. Auch der Verteidiger sieht durchaus Indizien, die gegen eine Schuldunfähigkeit sprechen könnten und fordert seinerseits Freispruch aus rechtlichen Gründen – weil man eben nicht sicher urteilen könne.

Vorfall auf dem Feuerwehrfest

Klar ist aus Sicht aller aber: der Angeklagte hat seinen Nachbarn auf einem Feuerwehrfest am 9. Juni 2018 in den Rücken geschossen – das Opfer ist seitdem ab dem Nabel querschnittsgelähmt, überlebt hat der Mann nur mit viel Glück. Motiv für die Tat: der Angeklagte, der von Zeugen als „Sonderling und Außenseiter“ beschrieben wird, hat sich über Jahre von seinem Nachbarn und dessen Familie verfolgt gefühlt. Bis hin zur Annahme der Nachbar habe seine Kühe und Bäume vergiftet sowie seinen Traktor sabotiert. Seinen Hof hatte er deshalb mit Überwachungskameras ausgestattet. Bei einem früheren Vorfall hatte er die Ehefrau seines späteren Opfers gewürgt und war wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Fehlende Einsicht

Weil das Verfahren aber in die Berufung ging, scheiterte das Würzburger Landratsamt daran, ihm seine Waffen zu entziehen. Bis zum Ende der Verhandlung hat der Angeklagte kein Schuldbewusstsein gezeigt – in seinem Schlusswort verhöhnte er sein Opfer und bezeichnete das Verfahren gegen sich als „Sauerei“. Wegen der extremen Schwerhörigkeit musste das Verfahren mehrfach unterbrochen werden – zum ersten Mal in Würzburg kommt ein Schriftdolmetscher zum Einsatz. Ein Urteil soll am 1. August fallen.