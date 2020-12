Schuss auf Impfzentrum? Polizei Kelheim ermittelt

Ein Unbekannter hat mit einer Luftdruckwaffe auf das ehemalige Landratsamt in Kelheim geschossen, in dem aktuell das Impfzentrum untergebracht ist. Wie die Polizei mitteilt, hat der Leiter des Kelheimer Impfzentrums am Dienstag ein Einschussloch in einem Fenster im Obergeschoss festgestellt. Das entsprechende Projektil sei dann von Polizisten im Zwischenraum der Doppelverglasung gefunden worden.

Anschlag auf das Impfzentrum?

Es wird vermutet, dass der unbekannte Täter vom Parkplatz Donauvorland mit einer Luftdruckwaffe auf das Fenster geschossen hatte. Konkrete Hinweise auf Täter oder Motiv sind nicht bekannt, so die Polizei. Ob der Anschlag dem Impfzentrum galt, kann nicht gesagt werden - es wird in alle Richtungen ermittelt, heißt es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro.

Kripo bittet um Hinweise

Die Kripo Landshut wurde eingeschaltet und hofft auf Zeugenhinweise. Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um das ehemalige Landratsamt am Schlossweg, welches seit 2016 leer stand. Im Erdgeschoß wurde in den letzten Wochen das Impfzentrum für den Landkreis Kelheim eingerichtet.