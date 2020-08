vor etwa einer Stunde

Schuppen auf Augsburger Abenteuerspielplatz brennt ab

Mit schwierigen Löscharbeiten hatte die Berufsfeuerwehr am Abend auf einem Abenteuerspielplatz in Augsburg zu kämpfen. Ein Schuppen war dort in Flammen aufgegangen. Probleme bereitete unter anderem der dichte Rauch.