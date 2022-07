Nach Drohung an Schule: Polizeieinsatz in Marktoberdorf beendet

Wegen eines Graffitis mit einer Drohung gegen Schüler fällt am Schulzentrum in Marktoberdorf heute der Unterricht aus. Die Polizei hoffte auf einen Scherz, nahm die Lage aber ernst. Am Vormittag hat sie die Schulgebäude durchsucht.