Schulzentrum in Nürnberg ist kommunales Mammut-Projekt

Nürnberg wächst seit Jahren. Die Stadt zählt von Jahr zu Jahr mehr Einwohner, darunter auch Kinder und Jugendliche. Im Süden Nürnbergs fehlte es schon lange an weiterführenden Schulen. Aus diesem Grund beginnen nun die Bauarbeiten an einem kommunalen Mammut-Projekt: Dem Neubau des Schulzentrums Südwest im Stadtteil Eibach. Es ist nach Angaben der Stadt das momentan größte kommunale Bauvorhaben in Nordbayern.

Zwei Schulen werden gebaut

Der Neubau wird zwei Schulen beherbergen: Das Sigmund-Schuckert-Gymnasium und die Peter-Henlein-Realschule. Knapp 2.500 Schülerinnen und Schüler sollen hier einmal lernen. Doch bis es soweit ist, dauert es noch einige Jahre: Die Bauzeit erstreckt sich über drei Bauabschnitte von 2021 bis 2028.

191 Millionen Euro

Für den ersten Bauabschnitt werden Sträucher, Büsche und Bäume entfernt. Ausgleichspflanzungen erfolgten dann während der Baumaßnahmen, teilte die Stadt Nürnberg mit. Der Schulneubau kostet insgesamt rund 191 Millionen Euro. Voraussichtlich 52 Millionen Euro kommen vom Freistaat Bayern.

Stadtteil-Bibliothek mit eingeplant

Neben den beiden Schulen wird auch das Büro des Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Mittelfranken im neuen Gebäude untergebracht sein. Außerdem sollen die Eibacher Bürgerinnen und Bürger eine Stadtteil-Bibliothek bekommen.