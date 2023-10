Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Schulwegunfall in Landshut: Siebenjähriges Mädchen stirbt

Am Freitagmorgen ist in Landshut ein tragischer Unfall passiert. Ein sieben Jahre altes Mädchen wurde beim Überqueren einer Straße frontal von einem Auto erfasst. Das Kind starb noch am Unfallort.