Schulwegübung: Autofahrer missachten Kinder am Zebrastreifen

Im September steht für viele Kindergartenkinder der Wechsel in die Grundschule an. Schon jetzt bereiten sich viele darauf vor – angefangen beim Schulweg. In Fischen im Landkreis Oberallgäu haben Vorschüler am Freitag mit einem Polizeibeamten geübt, wie sie gefahrlos über einen Zebrastreifen gehen können.

Autofahrer ignorieren Kinder

Eine ernüchternde Erfahrung – auch für den Polizisten: Zahlreiche Autofahrer hielten nämlich nicht am Zebrastreifen an. Manche seien sogar links an den Autos vorbeigefahren, die stehengeblieben waren, hieß es von der Polizei.

Nachholbedarf in Sachen Verkehrserziehung

Bei einer zweiten Schulwegübung am Montag holte sich der Polizist daraufhin Unterstützung vom Streifendienst. Die Beamten hielten die Verkehrssünder auf und erstatteten Anzeige. Ihnen doht nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Laut Polizei wird zudem geprüft, ob die uneinsichtigen Erwachsenen zum Nachsitzen in Sachen Verkehrserziehung verdonnert werden können.