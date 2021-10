Schulwald-Projekt bei Neuhaus an der Pegnitz begeistert Schüler

Ergänzung zum Schulunterricht

Für Förster Helmut Lay, der dieses Projekt initiiert hat, ist es wichtig, dass die Grundschüler das, was sie im Schulunterricht gelernt haben, auch gleich in die Praxis umsetzen können. Hier im Wald könnten sie das alles erleben, fühlen, riechen und so auch mit allen Sinnen lernen. Das sei heutzutage immer wichtiger, sagt Lay. Im Schulwald gibt es über 2.500 Bäume, darunter auch bekannte Arten wie Buche oder Tanne, aber auch unbekanntere wie Wildapfel. Es sei wichtig, den Kindern ein breites Portfolio aufzuzeigen. Es ginge auch um Artenvielfalt. Ein Wildapfel, so der Förster, locke auch Insekten wie Bienen an und sei deshalb wichtig.

Auch Julia Benaburger und Kristina Arz sind heute hier. Sie haben vor 25 Jahren die ersten Bäume gepflanzt. Sie seien stolz, wenn sie ihre Bäume sehen würden, die sie hier vor über zwei Jahrzehnten gepflanzt hätten. Das sei ein Gefühl, das sie auch ihren Kindern mitgeben wollen. "Das da etwas ist, das man selbst gepflanzt hat und das mitwächst."

Auf die nächsten 25 Jahre

Helmut Lay ist stolz auf diesen Schulwald, den er mit zahlreichen Unterstützern in den vergangenen Jahren geschaffen hat. Es sei ein Paradebeispiel um auch zu zeigen, wie Waldumbau funktionieren kann in Zeiten, in denen der Klimawandel dem Wald immer mehr zu schaffen macht.

Für die 25 Grundschüler war es so ein erfolgreicher Tag wie für Luis, Emin und Michael – endlich mal wieder ein Ausflug nach langer Pause durch Corona, sagen die drei Jungs. Zu Stärkung gibt's Wurst- und Käsesemmeln, auch der Bürgermeister von Neuhaus an der Pegnitz, Josef Springer (CSU), unterstützt bei der Verpflegung. Man merkt: Viele setzen sich für den Schulwald ein. So können die nächsten 25 Jahre kommen.