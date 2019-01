Schulstreik für Klimaschutz auch in Deggendorf

Am Freitag ab 11 Uhr wollen Schüler am Deggendorfer Stadtplatz für den Klimaschutz protestieren. Sie folgen damit einer internationalen Schulstreikbewegung namens #FridaysForFuture.

"Die Zukunft, für die wir lernen sollen, wird mir gerade weggenommen. Jeder einzelne Politiker, der im Kultusministerium sitzt, ist mit Schuld daran, dass ich einmal Kinder in eine kaputte Welt setzen muss." Benedikt Schürzinger, Mitorganisator der Protestaktion

Benedikt Schürzinger ist einer der Mitorganisatoren. Der 19-Jährige studiert in Würzburg, kommt ursprünglich aus Deggendorf und organisiert in beiden Städten die Proteste mit.

Schüler über WhatsApp vernetzt

Bundesweit haben sich Schüler über WhatsApp-Gruppen vernetzt. Ab 11 Uhr werden beispielsweise Schüler im Landkreis Deggendorf dazu aufgerufen, sich vor der Grabkirche am unteren Stadtplatz zu versammeln. In der Deggendorfer WhatsApp-Gruppe seien laut Schürzinger 120 Schüler. Ziel sei es, dass rund 70 Schüler davon protestieren. Mit dieser Aktion wolle man Aufmerksamkeit für das Thema Umwelt generieren und so dem Vorbild aus Schweden folgen. Außerdem solle eines klar gemacht werden: die Unzufriedenheit mit der Umweltpolitik und auch dem Bildungssystem, wie Schürzinger sagt.

Kultusministerium sieht Schulpflicht verletzt

Der Protest fällt genau in die Unterrichtszeit – anders könnte man keine Aufmerksamkeit generieren, so Schürzinger. Obwohl die Schüler damit gegen die Schulpflicht verstoßen und wegen unentschuldigtem Fehlen Verweise riskieren, sei ihnen ihre Zukunft wichtiger als ein Verweis, wie Schürzinger meint. Ein Sprecher des Kultusministeriums und die Schulen im Landkreis Deggendorf hingegen sind sich einig: 11 Uhr ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Generell begrüßen sie zwar, dass Schüler derartiges Engagement zeigen. Dennoch versteht der Sprecher des Kultusministeriums nicht, warum Schüler auf der einen Seite von ihrem Recht auf Demonstration und Meinungsäußerung Gebrauch machen, aber auf der anderen Seite gegen ein anderes Recht verstoßen: die Schulpflicht.

Schwedische Schülerin ist Vorbild

Die Schüler folgen mit ihren Aktionen einem Aufruf der schwedischen Schülerin Greta Thunberg. Die 15-Jährige hatte auf der Weltklimakonferenz vergangenes Jahr erklärt, dass sie jeden Freitag die Schule schwänzt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Unter dem Motto #FridaysForFuture ist die Idee bereits vor mehreren Wochen nach Deutschland gekommen. Unterstützt werden die Aktionen von Naturschutzverbänden.

In mehr als 50 deutschen Städten wollen Schüler am Freitag auf die Straße gehen. Zudem soll es Aktionen in der Schweiz und Österreich geben.